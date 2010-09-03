Возле Канады сел на мель танкер с 9 млн литров дизтоплива

Танкер с 9 млн литров дизельного топлива на борту сел на мель в Арктике, у северного побережья Канады, передает Би-би-си со ссылкой на представителя канадской береговой охраны.

По словам источника, утечки топлива в море пока не наблюдается.

Сообщается, что судно наткнулось на песчаную косу в Северо-Западном проходе - морском пути, соединяющем Атлантический и Тихий океаны. Канадские власти и владеющая судном компания Woodward's Oil говорят, что намерены снять танкер с мели.

Топливо, находящееся на борту танкера, предназначается для пополнения запасов удаленных населенных пунктов канадской территории Нунавут, в основном населенной эскимосами.