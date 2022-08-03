Суд отправил под арест экс-главу аппарата министра МЧС

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Пресненский районный суд Москвы отправил под арест до 1 октября бывшего руководителя аппарата главы МЧС Вадима Сойникова, сообщили РБК в пресс-службе суда.

В настоящее время Сойников нигде не работает, ранее он занимал должность руководителя аппарата бывшего главы МЧС Евгения Зиничева, погибшего в сентябре 2021 года. Экс-главу аппарата министра задержали накануне по делу о превышении должностных полномочий. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий, совершенное лицом, занимающим государственную должность, повлекшее тяжкие последствия).

По этой статье Уголовного кодекса ему грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Источник, близкий к МЧС, сообщил РБК, что Сойников входил в круг общения бывшего заместителя МЧС по финансам Андрея Гуровича. Он отвечал за работу аппарата министра МЧС. «Большая часть документов ведомства проходила визирование руководителя аппарата», — говорит источник. С первого июня исполнявший до прихода Александра Куренкова обязанности министра Александр Чуприян ликвидировал эту должность с 1 июня этого года.

Сойников попал под сокращение. В министерстве он негласно курировал арктическую программу МЧС, добавил собеседник.

Гурович был арестован в середине июля по обвинению в превышении полномочий при строительстве мобильного ковид-госпиталя в Мурманской области. Тогда региону был причинен ущерб в размере 323 млн руб.



По версии следствия, экс-замминистра предоставил занимавшему тогда пост главы МЧС Евгению Зиничеву ложные сведения о готовности госпиталя начать работу. В результате учреждение было разобрано, а оборудование разошлось по региону. Госпиталь признали не соответствующим климатическим условиям региона.