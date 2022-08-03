В Тамбовской области задержали руководителей компании «Компьюлинк»

В Тамбовской области по делу о мошенничестве задержали руководителей компании «Компьюлинк»

Три топ-менеджера «Компьюлинка» задержаны по делу о мошенничестве. Эта компания выиграла конкурс на строительство котельных в Котовске. СК считает, что стоимость оборудования была завышена. В июне у чиновников мэрии прошли обыски

Фото: Владислав Шатило / РБК

В Тамбовской области по уголовному делу о мошенничестве задержали трех руководителей компании «Компьюлинк», сообщили РБК в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

«В рамках расследования уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество) задержаны три этих гражданина [Данилюк, Чернышев, Попов]. Они имеют или имели отношение к этой компании», — сказали в пресс-службе.

По ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) может грозить лишение свободы на срок до десяти лет.

РБК направил запрос в ООО «УК Компьюлинк Инфраструктура» и «Компьюлинк Инфраструктура ТО».

В середине июня Следственное управление СК по Тамбовской области сообщило об обысках, в том числе в домах ряда должностных лиц администрации города Котовска. Обыски проходили в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1.1 ст. 293 УК (халатность, причинившая ущерб в особо крупном размере).

Как сообщили в СК, в рамках целевой программы по развитию коммунальной инфраструктуры в Котовске по результатам конкурса было заключено соглашение с ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО». Оно должно было за свой счет создать и реконструировать объекты системы коммунальной инфраструктуры. А местные власти должны передать организации права владения и пользования объектом соглашения.

Всего было запланировано строительство шести блочно-модульных котельных, они уже готовы. Проекту была предоставлена финансовая поддержка в размере 300 млн руб. за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Однако при проверке Федеральное казначейство установило, что когда городская администрация создавала сводные сметные расчеты, она не провела мониторинг цен на оборудование для котельных, в связи с чем его проектная стоимость была завышена. Ущерб от «неэффективного использования бюджетных средств» составил более 100 млн руб.