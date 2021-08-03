Любимова назвала цензуру недопустимой на фоне скандала с «Современником»

Ольга Любимова попросила не считать мнение отдельных членов общественного совета при министерстве позицией ведомства. По ее словам, театры выбирают репертуар самостоятельно, а цензура недопустима по Конституции

Ольга Любимова (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Глава Министерства культуры Ольга Любимова отвергла информацию об обсуждении вместе с общественным советом при министерстве необходимости контроля за репертуарной политикой театров, сообщает «РИА Новости». Министр подчеркнула, что цензура запрещена Конституцией.

Ранее председатель общественного совета при Министерстве культуры Михаил Лермонтов рассказал, что планирует провести слушания по репертуару театров «в части соответствия стратегии нацбезопасности». Заявление прозвучало после обращения в Генеральную прокуратуру и московскую мэрию из-за спектакля «Первый хлеб» в театре «Современник» — в нем увидели оскорбление ветеранов войны.

«Мы всегда с уважением относимся к мнению общественности… Взаимодействие с общественным советом при Минкультуры России — не исключение. Но при этом не стоит приписывать ведомству идеи и суждения отдельных членов общественного совета. С нами эти предложения не обсуждались. Более того, в соответствии с законодательством Российской Федерации Минкультуры России не вправе вмешиваться в творческую деятельность учреждений культуры, этот процесс носит самостоятельный характер», — ответила Любимова.

Она добавила, что «цензура в нашей стране недопустима в соответствии с Конституцией».