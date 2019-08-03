Три автомобиля эвакуировали за «попытку блокировать» Садовое кольцо

Полиция приняла решение эвакуировать три автомобиля с Садового кольца, заподозрив их в попытке заблокировать проезжую часть. Об этом говорится в сообщении в Twitter «Московского паркинга».

«С Садового кольца эвакуировали три автомобиля, среди них каршеринг — это решение полиции», — говорится в сообщении. «Их подозревают в попытке блокировки проезжей части (ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования))», — уточняет «Московский паркинг».

В субботу в Москве намечена несанкционированная акция в поддержку оппозиционных кандидатов, которым отказали в регистрации для участия в выборах в Мосгордуму. Власти Москвы отклонили заявку организаторов не ее проведение, мотивируя тем, что она была подана менее чем за три дня до проведения акции. Организаторы планировали проводить групповые пикеты на Бульварном кольце.