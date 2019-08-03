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Доллар/Рубль ₽68,1 (+4,33%) прогноз Citigroup к 31.03.20
Ростелеком ₽82 (-0,36%) прогноз Атон к 02.08.20
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Три автомобиля эвакуировали за «попытку блокировать» Садовое кольцо

Полиция приняла решение эвакуировать три автомобиля с Садового кольца, заподозрив их в попытке заблокировать проезжую часть. Об этом говорится в сообщении в Twitter «Московского паркинга».

«С Садового кольца эвакуировали три автомобиля, среди них каршеринг — это решение полиции», — говорится в сообщении. «Их подозревают в попытке блокировки проезжей части (ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования))», — уточняет «Московский паркинг».

В субботу в Москве намечена несанкционированная акция в поддержку оппозиционных кандидатов, которым отказали в регистрации для участия в выборах в Мосгордуму. Власти Москвы отклонили заявку организаторов не ее проведение, мотивируя тем, что она была подана менее чем за три дня до проведения акции. Организаторы планировали проводить групповые пикеты на Бульварном кольце.

Теги: Садовое кольцо
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