Названы российские авиакомпании, чаще всех задерживавшие рейсы

Максимальное количество задержек рейсов в первом полугодии 2009г. допустили авиакомпании "Небесный экспресс" (Sky Express) и "Заполярье". Такие данные обнародовало в своих материалах Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).

Как отмечает агентство, регулярность полетов у данных авиакомпаний составила менее 90%. В частности, у Sky Express из 4 тыс. 417 выполненных рейсов были задержаны 574 (13% задержанных рейсов на два часа и более), у авиакомпании "Заполярье" из 503 задержаны 62 (12%).

Авиакомпании "КД авиа", "Волга-Авиаэкспресс", "Московия" в первом полугодии с.г. задержали 10% рейсов. При этом авиакомпании "Аэрофлот - российские авиалинии", UTair и "Северный ветер" допустили задержку 2% выполненных рейсов.

Основными причинами задержек называются: неисправность воздушного судна, отсутствие резервного воздушного судна, решение авиакомпании о задержке или отмене рейса, объективные причины (метеоусловия и т.п.).

Также в Росавиации отмечают, что ведется постоянный мониторинг задержек рейсов. Если задержки у авиакомпании носят систематический и однотипный характер, а регулярность полетов составляет менее 90% от общего количества выполненных рейсов, либо по факту задержки не были выполнены условия ФАП-82 в части обеспечения прав пассажиров, Федеральное агентство воздушного транспорта принимает санкции к перевозчику. В сфере чартерных перевозок они могут выражаться в виде сокращения чартерной международной программы авиакомпании.

Для сокращения числа задержек и предотвращения сбойных ситуаций при формировании регулярных и чартерных полетов Росавиация дополнительно требует от авиаперевозчиков предоставлять скорректированные программы с графиком оборота и резервирования воздушных судов, порядок действий в сбойной ситуации с указанием ответственных лиц и привлекаемых дежурных средств. Кроме того, в заявках на допуск к выполнению международных чартерных программ учитывается объем полетов, выполняемых авиакомпаниями по регулярному расписанию.

Стоит также отметить, что задержка рейсов за последний год стала огромной проблемой в отрасли. Например, в январе именно по этой причине Генеральная прокуратура признала 5 авиакомпаний ("Домодедовские авиалинии", "Омскавиа", "Красноярские авиалинии" (KrasAir), "Самара" и "Интеравиа") виновными в нарушении условий лицензии.

Вопиющий случай произошел в марте, когда доведенные до отчаяния пассажиры авиакомпании "Оренбургские авиалинии" вызвали ОМОН. Проблему тогда объяснили техническими проблемами с самолетом.