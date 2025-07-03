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Общество ,  
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Как дроны убирают мусор на Эвересте. Видео

На Эвересте дроны за один месяц собрали 280 кг мусора, который оставили туристы
Сбором мусора на Эвересте занимаются местные жители, которые вынуждены переносить десятки килограммов отходов из высокогорных лагерей в базовый. У людей уходит на это около четырех часов, тогда как дроны справляются за шесть минут

Как дроны убирают мусор на Эвересте. Видео
Video

В Непале начали использовать дроны для уборки мусора с Эвереста, сообщает Bloomberg. С середины апреля по середину мая беспилотники собрали и отправили на переработку более 280 кг отходов.

Обычно очисткой высочайшей вершины мира занимаются местные жители — шерпы. Каждый из них переносит около 20 кг мусора, преодолевая четырехчасовой путь по ледникам и трещинам. В последний сезон восхождений им помогали два крупных дрона SZ DJI Technology Co., которые способны проделать тот же маршрут за 6 минут.

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Базовый лагерь с видом на Эверест

Беспилотники использовались для транспортировки мусора из «Лагеря 1» (6065 м над уровнем моря) в базовый лагерь. После доставки DJI FlyCart 30 грузов на вершину — веревок, лестниц и другого снаряжения — шерпы прикрепляют к дронам мешки с мусором, которые они везут обратно. Компания Airlift, сотрудничающая с непальскими властями, планирует испытать дополнительные модели беспилотников на Эвересте и других пиках страны. Однако у дронов есть ограничения по высоте — в более высокогорных лагерях воздух слишком разрежен для полетов, а погода непредсказуема.

Как отмечает Bloomberg, дроны стали частью масштабной программы по очистке склонов, которые из-за скопившегося мусора называют «самой высокой свалкой в мире». Правительство Непала обязало альпинистов, поднимающихся выше базового лагеря, уносить с собой не менее 8 кг мусора на человека. Иначе они лишатся залога в $4 тыс.

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Алина Нафикова
Эверест дроны мусор Экология
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