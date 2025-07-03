Как дроны убирают мусор на Эвересте. Видео

Сбором мусора на Эвересте занимаются местные жители, которые вынуждены переносить десятки килограммов отходов из высокогорных лагерей в базовый. У людей уходит на это около четырех часов, тогда как дроны справляются за шесть минут

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В Непале начали использовать дроны для уборки мусора с Эвереста, сообщает Bloomberg. С середины апреля по середину мая беспилотники собрали и отправили на переработку более 280 кг отходов.

Обычно очисткой высочайшей вершины мира занимаются местные жители — шерпы. Каждый из них переносит около 20 кг мусора, преодолевая четырехчасовой путь по ледникам и трещинам. В последний сезон восхождений им помогали два крупных дрона SZ DJI Technology Co., которые способны проделать тот же маршрут за 6 минут.

Беспилотники использовались для транспортировки мусора из «Лагеря 1» (6065 м над уровнем моря) в базовый лагерь. После доставки DJI FlyCart 30 грузов на вершину — веревок, лестниц и другого снаряжения — шерпы прикрепляют к дронам мешки с мусором, которые они везут обратно. Компания Airlift, сотрудничающая с непальскими властями, планирует испытать дополнительные модели беспилотников на Эвересте и других пиках страны. Однако у дронов есть ограничения по высоте — в более высокогорных лагерях воздух слишком разрежен для полетов, а погода непредсказуема.

Как отмечает Bloomberg, дроны стали частью масштабной программы по очистке склонов, которые из-за скопившегося мусора называют «самой высокой свалкой в мире». Правительство Непала обязало альпинистов, поднимающихся выше базового лагеря, уносить с собой не менее 8 кг мусора на человека. Иначе они лишатся залога в $4 тыс.