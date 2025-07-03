Туристический заезд в Японию снизился из-за комикса про будущее

Туристы боятся лететь в Японию из-за предсказаний о катастрофах в манге

Манга Рё Тацуки «Будущее, которое я вижу» — это собрание футуристических снов художницы. Со временем некоторые читатели стали считать, что описанные ею события так или иначе сбываются, и они начали делиться этим в интернете

Манга под названием «Будущее, которое я вижу» Рё Тацуки в книжном магазине в Токио, Япония, 30 июня 2025 года (Фото: Issei Kato / Reuters)

Туристический сезон в Японии переживает спад — виновата манга «Будущее, которое я вижу», фанаты которой убеждены, что автор комикса Рё Тацуки предсказала крупные катастрофы, пишет Reuters.

Манга, впервые опубликованная в 1999 году, привлекла широкое внимание после разрушительного землетрясения 2011 года. Поклонники заметили сходство между реальной катастрофой и событиями, описанными в книге. Впоследствии в интернете появились теории, что многие предсказанные в манге катастрофические события так или иначе сбылись. После переиздания в 2021 году автор убрала эпизод о землетрясении 2011 года, однако фанаты интерпретировали изменения как новый прогноз, согласно которому следующая катастрофа произойдет 5 июля 2025 года.

В результате в мае количество туристов из Гонконга в Японию сократилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среду лоукостер Greater Bay Airlines отменил рейсы в страну из-за низкого спроса. Стив Хуэн из гонконгского турагентства EGL Tours заявил агентству, что его фирма потеряла половину своих доходов, связанных с Японией, из-за постов о катастрофах в соцсетях.

Автор манги Рё Тацуки опровергает слухи о предсказаниях, подчеркивая, что она не пророк.