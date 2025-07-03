 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Туристический заезд в Японию снизился из-за комикса про будущее

Туристы боятся лететь в Японию из-за предсказаний о катастрофах в манге
Манга Рё Тацуки «Будущее, которое я вижу» — это собрание футуристических снов художницы. Со временем некоторые читатели стали считать, что описанные ею события так или иначе сбываются, и они начали делиться этим в интернете
Манга под названием &laquo;Будущее, которое я вижу&raquo; Рё Тацуки в книжном магазине в Токио, Япония, 30 июня 2025 года
Манга под названием «Будущее, которое я вижу» Рё Тацуки в книжном магазине в Токио, Япония, 30 июня 2025 года (Фото: Issei Kato / Reuters)

Туристический сезон в Японии переживает спад — виновата манга «Будущее, которое я вижу», фанаты которой убеждены, что автор комикса Рё Тацуки предсказала крупные катастрофы, пишет Reuters.

Манга, впервые опубликованная в 1999 году, привлекла широкое внимание после разрушительного землетрясения 2011 года. Поклонники заметили сходство между реальной катастрофой и событиями, описанными в книге. Впоследствии в интернете появились теории, что многие предсказанные в манге катастрофические события так или иначе сбылись. После переиздания в 2021 году автор убрала эпизод о землетрясении 2011 года, однако фанаты интерпретировали изменения как новый прогноз, согласно которому следующая катастрофа произойдет 5 июля 2025 года.

В результате в мае количество туристов из Гонконга в Японию сократилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среду лоукостер Greater Bay Airlines отменил рейсы в страну из-за низкого спроса. Стив Хуэн из гонконгского турагентства EGL Tours заявил агентству, что его фирма потеряла половину своих доходов, связанных с Японией, из-за постов о катастрофах в соцсетях.

Автор манги Рё Тацуки опровергает слухи о предсказаниях, подчеркивая, что она не пророк.

Читайте РБК в Telegram.

В Челябинске мужчина выиграл ₽100 млн после сна жены про паука

В 10 мегаполисах цена жилья с учетом ипотеки превысила ₽1 млн за «квадрат»

Покупатель ТЦ «Мега» раскрыл дедлайн владельца IKEA по обратному выкупу

Генпрокуратура потребовала передать государству активы владельца «Южуралзолота»

Маск предложил отправить МКС «на пенсию»

The Economist: США прекратили поставки Украине всех вооружений

Сын Трампа попросил ЦРУ продолжить разоблачать ложь о вмешательстве России в выборы США

ВОЗ призвала весь мир повысить цены на алкоголь, сигареты и сладкое

Карпин: Зарплаты футболистов в России завышены на 50%

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Алина Нафикова
Япония манга Токио туристы катастрофы
Материалы по теме
Школьникам на ОГЭ хотят запретить упоминать аниме и комиксы в сочинениях
Общество
В России перестали открываться три популярных сайта с аниме
Общество
В России «исправили» аниме, прошедшее цензуру в Китае
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 июля
EUR ЦБ: 92,68 (-0,07) Инвестиции, 02 июл, 17:25 Курс доллара на 3 июля
USD ЦБ: 78,65 (+0,24) Инвестиции, 02 июл, 17:25
IT-предприниматель заявил, что избитый в Баку россиян — его подчиненный Политика, 14:03
В Карелии предложили ужесточить правила продажи алкоголя в жилых домах Политика, 14:02
Эксперты обсудили, как объединить усилия для реализации молодежи Отрасли, 14:01
Набиуллина рассказала, когда рассмотрят снижение ключевой ставки Экономика, 14:01
Как вырастить из хобби бизнес-империю РБК и VOYAH, 14:00
Опубликованы результаты рейтинга репутации банков России RQ Index РБК Компании, 14:00
МВД Ингушетии опровергло информацию об обысках в ведомстве Политика, 13:56
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
В Азербайджане согласовали доступ к задержанным россиянам Политика, 13:54
В Deutsche Bank предупредили о препятствиях для перевооружения Европы Политика, 13:53
В Солнечной системе нашли межзвездный объект Общество, 13:46
ЦБ призвал оставить в прошлом инвестиционное страхование жизни Финансы, 13:43
Минобороны рассказало детали гибели генерал-майора Гудкова в приграничье Политика, 13:38
Игры женского Евро 3 и 4 июля начнутся с минуты молчания в память о Жоте Спорт, 13:38
В Ростовской области уволили директора водоканала из-за аварий на трубах Общество, 13:27