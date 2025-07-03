Туристический заезд в Японию снизился из-за комикса про будущее
Туристический сезон в Японии переживает спад — виновата манга «Будущее, которое я вижу», фанаты которой убеждены, что автор комикса Рё Тацуки предсказала крупные катастрофы, пишет Reuters.
Манга, впервые опубликованная в 1999 году, привлекла широкое внимание после разрушительного землетрясения 2011 года. Поклонники заметили сходство между реальной катастрофой и событиями, описанными в книге. Впоследствии в интернете появились теории, что многие предсказанные в манге катастрофические события так или иначе сбылись. После переиздания в 2021 году автор убрала эпизод о землетрясении 2011 года, однако фанаты интерпретировали изменения как новый прогноз, согласно которому следующая катастрофа произойдет 5 июля 2025 года.
В результате в мае количество туристов из Гонконга в Японию сократилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среду лоукостер Greater Bay Airlines отменил рейсы в страну из-за низкого спроса. Стив Хуэн из гонконгского турагентства EGL Tours заявил агентству, что его фирма потеряла половину своих доходов, связанных с Японией, из-за постов о катастрофах в соцсетях.
Автор манги Рё Тацуки опровергает слухи о предсказаниях, подчеркивая, что она не пророк.
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