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Общество ,  
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Минкультуры рекомендовало регионам следить за внешним видом артистов

С инициативой в июне выступила депутат Думы Филатова. Минкультуры ответило, что рекомендовало регионам «обратить дополнительное внимание» к внешнему виду артистов
Ольга Бузова
Ольга Бузова (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Министерство культуры России «с пониманием относится к обеспокоенности в отношении творческой деятельности отдельных медийных личности» и готово «в случае необходимости дополнительной проработки» обсудить внешний вид артистов. Депутат Думы Ирины Филатова (КПРФ) опубликовала в телеграм-канале ответ министерства на свой запрос. «Минкульт поддержал мое предложение о введении дресс-кода для артистов на концертах», — прокомментировала она.

«Солидарны с вашей позицией, что выбранная для публичных выступлений одежда является важной частью образа артиста и играет существенную роль в формировании всего имиджа мероприятия. В этой связи Минкультуры России в адрес региональных органов власти в сфере культуры направлена рекомендация с целью обратить дополнительное внимание к внешнему виду артистов, выступающих на культурно-массовых мероприятиях, в особенности проводимых на государственных и муниципальных площадках без возрастных ограничений», — говорится в отзыве Минкультуры.

РБК направил запрос в Министерство культуры.

В Госдуме предложили ввести дресс-код для артистов. При чем здесь Бузова
Life
Ольга Бузова во время выступления на фестивале VK Fest. 1 июня, Уфа

Филатова предложила ввести обязательные требования к одежде артистов для мероприятий, которые не предполагают возрастных ограничений, спустя несколько дней после выступления певицы Ольги Бузовой, вызвавшего большой резонанс. На сцену фестиваля VK Fest, проходившего 1 июня в Уфе, исполнительница вышла в высоких сапогах и черном боди.

В мэрии Уфы сообщили, что разделяют «обеспокоенность горожан и гостей» города, однако напомнили, что VK Fest — это коммерческое мероприятие. В СК региона пообещали провести проверку в отношении исполнительницы и организаторов опен-эйра.

В ответ на критику Бузова призвала «не искать зло там, где его нет», и принесла извинения всем, «для кого наряд выглядел оскорбительно». «Я семь лет подряд выступаю на этом фестивале. И мои сценические образы всегда яркие и обсуждаемые. В этом году я, не изменяя себе, тоже вышла в ярком образе», — объяснила исполнительница. Она также напомнила, что у фестиваля VK Fest есть возрастное ограничение и вход на него платный.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
При участии
Евгения Стогова
Минкультуры артисты концерты дресс-код одежда Ольга Бузова
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