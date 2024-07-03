Бывший директор НИИ «Роскосмоса» Шишанов получил пять лет колонии

Бывший директор НИИ «Роскосмоса» получил пять лет колонии

Шишанов — трижды герой: Соцтруда, СССР и России. Суть претензий не раскрывается, но суд уточнил, что представитель Минобороны подавал иск о компенсации материального ущерба

Фото: moscowcourts / Telegram

Бывший глава входящего в госкорпорацию «Роскосмос» НИИ точных приборов Анатолий Шишанов приговорен к пяти годам колонии общего режима, решение принял Бутырский районного суда, передает его пресс-служба.

Шишанова обвиняли в злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 201 УК). Второй фигурант дела, Олег Гомозов, которого обвиняли в пособничестве, получил четыре года колонии.

«Гражданский иск представителя Министерства обороны Российской Федерации о компенсации материального ущерба, причиненного преступлением, удовлетворен судом в полном объеме», — сказано в сообщении.

Пресс-служба не уточнила подробности дела, в карточке дела приговор отсутствует. Согласно электронной базе суда, приговор огласили 28 июня.

Шишанов — Герой Соцтруда, Герой СССР и Герой России, это первый в истории современной России случай, когда под следствием оказался человек, фактически являющийся трижды героем, отмечал «Коммерсантъ». Издание называло Шишанова ведущим российским конструктором в области космического приборостроения. Он работал в НИИ точных приборов с 1970 годов, возглавил структуру в 1994 году. В 2019-м истек очередной срок полномочий в качестве гендиректора — главного конструктора предприятия, ему на смену выбрали Александра Люхина, после чего решили проверить деятельность Шишанова. После отставки Шишанов стал доцентом и заведующим базовой кафедрой «Аэрокосмические геоинформационные системы информационных технологий» Московского авиационного института (МАИ).

В НИИ уточняли, что Шишанову вменяют преступления, совершенные в 2013-2014 годах.