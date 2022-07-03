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Умер бывший солист оперы Большого театра Юрий Григорьев

Григорьев был солистом оперной труппы Большого театра с 1968 по 1990 год и народным артистом России. Пел баритоном. Артисту был 81 год

Народный артист России и бывший солист оперной труппы Большого театра Юрий Григорьев умер в возрасте 81 года, сообщила в Telegram пресс-служба культурного учреждения.

«На 82-м году жизни скончался народный артист России Юрий Григорьев, солист оперной труппы Большого театра. <...> О времени и месте церемонии прощания и похорон будет сообщено дополнительно», — сказано в сообщении.

Причину и дату смерти артиста в театре не назвали. Большой театр выразил соболезнования родным и близким Григорьева.

Юрий Григорьев родился 6 августа 1939 года в Днепропетровске. Был солистом оперной труппы Большого театра с 1968 по 1990 год. Также сотрудничал с Мариинским театром в Санкт-Петербурге (с 1966 по 1968 год) и Львовским театром оперы и балета. Его певческий голос — баритон.

После ухода из Большого театра в 1990-х годах Григорьев стал выступать в российских и зарубежных оперных театрах. В 1999–2001 годах занимал должность художественного руководителя оперы Большого театра.

В период работы в театре Григорьев успел сыграть роли в постановках «Сказание о невидимом граде Китеже…» композитора Николая Римского-Корсакова, «Декабристы» Юрия Шапорина, «Свадьба Фигаро» Моцарта, «Золото Рейна» Рихарда Вагнера и других.

Также артист занимался преподаванием. С 1979 года Григорьев работал на кафедре сольного пения Московской консерватории, а с 1996-го стал ее профессором. Имел степень доктора искусствоведения.

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