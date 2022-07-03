Актер Сергей Сосновский умер после тяжелой болезни на 68-м году жизни. Он начал свою театральную карьеру в Саратове, а в 2004 году переехал в Москву по приглашению Олега Табакова. Актеру присвоили звание народного артиста России

Сергей Сосновский (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

После тяжелой болезни умер актер Сергей Сосновский, ему было 67 лет, говорится на сайте Московского художественного театра им. А.П. Чехова (МХТ).

«Поверить в это невозможно. Сказать, что Сергея Валентиновича в Художественном театре любили, — мало. Его обожали», — отмечается в сообщении.

Сосновский родился 1 января 1955 года. В 1976 году он окончил Саратовское театральное училище им. И.А. Слонова, после чего в течение десяти лет играл в местном Театре юного зрителя. Затем он стал служить в Театре драмы им. Ю.П. Киселева, сыграв там десятки главных ролей. В МХТ отмечают, что Сосновский в то время был «звездой театрального Саратова».

В 49 лет, в 2004 году, он принял предложение Олега Табакова перейти в Московский художественный театр. Там отметили, что Сосновскому «не пришлось ожидать ролей, приживаться в новом коллективе, он просто занял в нем свое место». В числе его работ — роль Призрака в «Гамлете», Сорина в «Чайке» режиссера Константина Богомолова, Джонатана Пичема в «Трехгрошовой опере». Сосновский также сыграл Анисима Аллилуйю в «Зойкиной квартире» режиссера Кирилла Серебренникова, после чего выступал в «Гоголь-центре», сыграв Плюшкина в «Мертвых душах» и Батю в «Палачах».

Одними из последних ролей Сосновского на сцене стали Сумароков в спектакле «В окопах Сталинграда», Томас в спектакле «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена» и Шейлок в «Венецианском купце».

Сосновский после переезда в Москву также снимался в фильмах и сериалах, в частности в «Охоте на пиранью» Андрея Кавуна (2005), «Троцком» Александра Котта (2017), «Заводе» (2019) и «Методе» (2015) Юрия Быкова и в других картинах.

В 1993 году Сосновскому присвоили звание заслуженного артиста России, а в 2004-м — звание народного артиста России.