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Умер британский театральный режиссер Питер Брук Общество, 14:10
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Умер британский театральный режиссер Питер Брук

Брук умер во Франции, где прожил последние несколько десятилетий, в возрасте 97 лет. На счету режиссера — многочисленные постановки по пьесам Шекспира и других драматургов, а также несколько художественных фильмов
Питер Брук
Питер Брук (Фото: Jacques Brinon / AP)

Британский режиссер театра и кино Питер Брук умер 2 июля в Париже в возрасте 97 лет, сообщает Le Monde.

Брук родился в 1925 году в Лондоне. Он окончил Магдален-колледж Оксфордского университета, а в качестве театрального режиссера дебютировал в 1943 году с пьесой Кристофера Марло «Доктор Фауст». Режиссер получил известность благодаря постановкам пьес Шекспира («Король Лир», «Тит Андроник», «Гамлет») в Королевском Шекспировском театре.

В 1964 году Брук поставил пьесу «Марат/Сад» по пьесе Петера Вайса «Преследование и убийство Жан-Поля Марата, представленное актерской труппой госпиталя в Шарантоне под руководством господина де Сада». Спустя год спектакль показали на Бродвее, он удостоился премии «Тони» за лучшую режиссуру.

В 1967 году вышел одноименный фильм Брука по той же пьесе Вайса. Режиссер снял еще несколько кинокартин, в том числе экранизацию романа Уильяма Голдинга «Повелитель мух» (Lord of the Flies, 1963), номинированную на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля, а также «7 дней, 7 ночей» (Moderato cantabile, 1960) с Жанной Моро и Жан-Полем Бельмондо.

Еще одну премию «Тони» Брук получил за свою последнюю постановку в Британии «Сон в летнюю ночь». После этого режиссер перебрался в Париж, где основал Международный центр театральных исследований.

Брук отмечен орденами Британской империи и Почетного легиона, является лауреатом Европейской театральной премии, Премии Киото и других. Написал книги «Пустое пространство», «Блуждающая точка» и «Секретов нет. Мысли об актерском искусстве и театре».

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
театр режиссер Великобритания Франция
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