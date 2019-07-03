В США умер создатель Ford Mustang

Ли Якокка был одним из самых успешных топ-менеджеров в истории Ford

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В Лос-Анджелесе в возрасте 94 лет умер Ли Якокка, который был одним из самых значимых людей в автомобильной индустрии США, сообщает Los Angeles Times.

Родившийся в семье итальянских эмигрантов, Якокка, по его собственным словам, стал одержим идеей зарабатывания денег в годы Великой депрессии начала 1930-х годов. В 1946 году он устроился работать в Ford, где сделал карьеру. В 36 лет он стал самым молодым вице-президентом в истории американской компании.

Именно Якокка убедил Генри Форда согласиться на проект Ford Mustang, который стал одним из самых успешных в истории компании. Помимо этого Якокка лично организовал рекламную кампанию нового автомобиля, разместив материалы о нем в ведущих изданиях США.

В 1968 году Якокка был назначен президентом компании. Он провел Ford через энергетический кризис начала 1970-х, помог организовать сильное европейское подразделение, однако разногласия с Генри Фордом II привели к увольнению топ-менеджера в 1978 году.

Уже после ухода из Ford Якокка возглавил Chrysler – компанию, которая на тот момент находилась на грани банкротства. Он сумел добиться субсидии в размере $1,5 млрд от Конгресса и убедил сотрудников в необходимости как можно быстрей создать новый автомобиль. Давление Якокки в результате помогло Chrysler выйти из кризиса.