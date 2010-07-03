Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,39 56,52 EUR Нал. 70,64 69,60 USD Бирж. 56,96 +0,30 EUR Бирж. 70,16 +0,41 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9181,07 -10,83 MOEX 2318,01 +0,27% RTS 1283,18 -0,18% Brent 64,58 -1,39% DJIA 25210,50 -0,49% Nasdaq 7595,51 +0,46% FTSE 7214,76 -0,13%
Задержан бывший префект Южного округа Москвы Юрий Буланов
Лента новостей
Собчак пожаловалась в президиум Верховного суда на регистрацию Путина 19:50, Политика Популярность общественных сетей Wi-Fi снизилась за полгода в два раза 19:42, Технологии и медиа Минобороны отвергло претензии в нарушении Ил-76 воздушной границы Эстонии 19:37, Политика Первые леди Юбера де Живанши: кто вдохновлял французского кутюрье 19:34, Фотогалерея  Путин пообещал вернуться к практике выдачи земли фермерам вне тендеров 19:32, Общество В МГУ объяснили повышение зарплат сотрудников выполнением майских указов 19:24, Общество Сервис YouDo заявил об удвоении доходов «мужей на час» 19:20, Технологии и медиа «Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым 19:10, Общество «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России 19:09, Спорт В МХТ им. Чехова назвали дату прощания с Олегом Табаковым 19:03, Общество Эстония обвинила российский Ил-76 в нарушении своей воздушной границы 18:56, Политика Путин направил соболезнования в связи с крушением самолета в Катманду 18:56, Общество Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Табакова 18:54, Общество Какое поколение потребителей самое желанное и выгодное для бизнеса 18:48, РБК и Билайн LinkedIn изменит условия пользования из-за новых правил Евросоюза 18:45, Технологии и медиа В Смоленске застрелили убившего партнера по бизнесу мужчину 18:43, Общество Глава аэропорта Катманду назвал причину крушения пассажирского лайнера 18:43, Общество «Таких, как Табаков, уже мало делают»: как вспоминают актера его коллеги 18:37, Общество Собчак обвинила Слуцкого в нарушении «законов каждый день» 18:34, Политика В Греции выдали ордер на арест сорвавшего матч российского бизнесмена 18:28, Общество Минтранс предложил ввести новый дорожный знак к ЧМ-2018 18:24, Общество Путин предложил при наличии хлеба «и разведкой позаниматься» 18:05, Общество Явлинский рассказал об экстренном снижении везшего его самолета 18:05, Политика Как создать красивый интерьер за разумные деньги: советы эксперта 18:02, Стиль Телеканалы изменили сетку вещания после смерти Табакова 18:01, Технологии и медиа Бизнес и конфликт: когда российские предприниматели брались за оружие 17:54, Фотогалерея  Тренер сборной Бразилии по футболу назвал состав на матч против России 17:51, Спорт Названо место прощания с Табаковым 17:49, Общество
Задержан бывший префект Южного округа Москвы Юрий Буланов
Общество, 03 июл 2010, 13:26
0
Задержан бывший префект Южного округа Москвы Юрий Буланов
Сегодня правоохранительные органы задержали бывшего префекта Южного округа столицы Юрия Буланова, сообщает радиостанция "Эхо Москвы". Ю.Буланов находится в одном из столичных СИЗО. Рассматривается вопрос о его аресте. Официальных обвинений ему пока не предъявлено. Вчера в рамках того же уголовного дела был задержан бывшего заместитель Ю.Буланова на посту префекта ЮАО Вячеслав Щербаков.

Сегодня правоохранительные органы задержали бывшего префекта Южного округа столицы Юрия Буланова, сообщает радиостанция "Эхо Москвы". Ю.Буланов находится в одном из столичных СИЗО. Рассматривается вопрос о его аресте. Официальных обвинений ему пока не предъявлено. Вчера в рамках того же уголовного дела был задержан бывшего заместитель Ю.Буланова на посту префекта ЮАО Вячеслав Щербаков.

По информации СМИ, оба бывших чиновника проходят по делу о возможной причастности сотрудников префектуры к растрате около 23 млн рублей из бюджетных средств, которые выделялись на ремонт жилья. Ранее в квартире Ю.Буланова были проведены обыски.

Напомним, 28 мая 2010г. мэр Москвы Юрий Лужков отправил Ю.Буланова в отставку. Такое решение было принято в связи с тем, что "к префекту имелись многочисленные замечания". В мэрии отметили, что незадолго до отставки Ю.Буланову было объявлено о "неполном служебном соответствии". Ю.Буланов был назначен префектом Южного административного округа Москвы в июле 2007г. До этого пост префекта ЮАО занимал Петр Бирюков, впоследствии назначенный первым заместителем мэра Москвы.

Отметим, что у правосудия есть претензии к еще одному бывшему московскому префекту. Главное следственное управление ГУВД Москвы обвиняет экс-префекта Северного округа Ю.Хардикова в мошенническом хищении 1 млрд рублей у компании ИНТЕКО. Следствие установило, что в 2005г., будучи руководителем ОАО "Кубаньэнерго", Ю.Хардиков продал ИНТЕКО участок земли в Сочи площадью 7,5 гектара и стоимостью миллиард рублей. Однако потом выяснилось, что Ю.Хардиков не имел прав на продажу этого участка. В ноябре 2009г. Тверской суд Москвы заочно арестовал Ю.Хардикова.

Бывший префект САО объявлен в розыск. В середине мая появилась информация о его задержании в одной из зарубежных стран.

Теги: Буланов , СИЗО , бюджетное средство
Главное
Умер Олег Табаков Общество
Материалы по теме
Уволенный Ю.Лужковым префект попал в больницу с инфарктом Общество
Появился кандидат на должность префекта ЮАО Общество
Бывший префект САО Москвы задержан за границей за хищение 1 млрд руб. Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.