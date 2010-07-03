Задержан бывший префект Южного округа Москвы Юрий Буланов

Сегодня правоохранительные органы задержали бывшего префекта Южного округа столицы Юрия Буланова, сообщает радиостанция "Эхо Москвы". Ю.Буланов находится в одном из столичных СИЗО. Рассматривается вопрос о его аресте. Официальных обвинений ему пока не предъявлено. Вчера в рамках того же уголовного дела был задержан бывшего заместитель Ю.Буланова на посту префекта ЮАО Вячеслав Щербаков.
По информации СМИ, оба бывших чиновника проходят по делу о возможной причастности сотрудников префектуры к растрате около 23 млн рублей из бюджетных средств, которые выделялись на ремонт жилья. Ранее в квартире Ю.Буланова были проведены обыски.
Напомним, 28 мая 2010г. мэр Москвы Юрий Лужков отправил Ю.Буланова в отставку. Такое решение было принято в связи с тем, что "к префекту имелись многочисленные замечания". В мэрии отметили, что незадолго до отставки Ю.Буланову было объявлено о "неполном служебном соответствии". Ю.Буланов был назначен префектом Южного административного округа Москвы в июле 2007г. До этого пост префекта ЮАО занимал Петр Бирюков, впоследствии назначенный первым заместителем мэра Москвы.
Отметим, что у правосудия есть претензии к еще одному бывшему московскому префекту. Главное следственное управление ГУВД Москвы обвиняет экс-префекта Северного округа Ю.Хардикова в мошенническом хищении 1 млрд рублей у компании ИНТЕКО. Следствие установило, что в 2005г., будучи руководителем ОАО "Кубаньэнерго", Ю.Хардиков продал ИНТЕКО участок земли в Сочи площадью 7,5 гектара и стоимостью миллиард рублей. Однако потом выяснилось, что Ю.Хардиков не имел прав на продажу этого участка. В ноябре 2009г. Тверской суд Москвы заочно арестовал Ю.Хардикова.
Бывший префект САО объявлен в розыск. В середине мая появилась информация о его задержании в одной из зарубежных стран.