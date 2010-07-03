Задержан бывший префект Южного округа Москвы Юрий Буланов

Сегодня правоохранительные органы задержали бывшего префекта Южного округа столицы Юрия Буланова, сообщает радиостанция "Эхо Москвы". Ю.Буланов находится в одном из столичных СИЗО. Рассматривается вопрос о его аресте. Официальных обвинений ему пока не предъявлено. Вчера в рамках того же уголовного дела был задержан бывшего заместитель Ю.Буланова на посту префекта ЮАО Вячеслав Щербаков.

Сегодня правоохранительные органы задержали бывшего префекта Южного округа столицы Юрия Буланова, сообщает радиостанция "Эхо Москвы". Ю.Буланов находится в одном из столичных СИЗО. Рассматривается вопрос о его аресте. Официальных обвинений ему пока не предъявлено. Вчера в рамках того же уголовного дела был задержан бывшего заместитель Ю.Буланова на посту префекта ЮАО Вячеслав Щербаков.

По информации СМИ, оба бывших чиновника проходят по делу о возможной причастности сотрудников префектуры к растрате около 23 млн рублей из бюджетных средств, которые выделялись на ремонт жилья. Ранее в квартире Ю.Буланова были проведены обыски.

Напомним, 28 мая 2010г. мэр Москвы Юрий Лужков отправил Ю.Буланова в отставку. Такое решение было принято в связи с тем, что "к префекту имелись многочисленные замечания". В мэрии отметили, что незадолго до отставки Ю.Буланову было объявлено о "неполном служебном соответствии". Ю.Буланов был назначен префектом Южного административного округа Москвы в июле 2007г. До этого пост префекта ЮАО занимал Петр Бирюков, впоследствии назначенный первым заместителем мэра Москвы.

Отметим, что у правосудия есть претензии к еще одному бывшему московскому префекту. Главное следственное управление ГУВД Москвы обвиняет экс-префекта Северного округа Ю.Хардикова в мошенническом хищении 1 млрд рублей у компании ИНТЕКО. Следствие установило, что в 2005г., будучи руководителем ОАО "Кубаньэнерго", Ю.Хардиков продал ИНТЕКО участок земли в Сочи площадью 7,5 гектара и стоимостью миллиард рублей. Однако потом выяснилось, что Ю.Хардиков не имел прав на продажу этого участка. В ноябре 2009г. Тверской суд Москвы заочно арестовал Ю.Хардикова.

Бывший префект САО объявлен в розыск. В середине мая появилась информация о его задержании в одной из зарубежных стран.