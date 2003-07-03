М.Ходорковского вызвали в Генпрокуратуру

Сегодня днем следователи Генпрокуратуры посетили офис НК "ЮКОС", где вручили повестки о вызове для дачи показаний главе компании Михаилу Ходорковскому и ректору РГГУ Леониду Невзлину. Об этом сообщил РБК информированный источник. Дача показаний назначена на 4 июля.

Напомним, что сегодня Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест одного из самых влиятельных российских бизнесменов, председателя совета директоров ЗАО "МФО "Менатеп" и совладелеца контрольного пакета акций нефтяной компании ЮКОС Платона Лебедева. Таким образом было удовлетворено ходатайство Генпрокуратуры РФ об избрании П.Лебедеву меры пресечения в виде ареста.

П.Лебедев был задержан 2 июля по подозрению в хищении в 1994г. 20-процентного пакета акций ОАО "Апатит", принадлежащего государству, на сумму 283 млн 142 тыс. долл. (ст.159 ч.3 УК РФ). В настоящее время он содержится в СИЗО "Лефортово".

Между тем, по мнению ряда аналитиков, у дела об аресте П.Лебедева отнюдь не финансовая, а политическая подоплека. Это напрямую связано с активным участием М.Ходорковского в российской политической жизни. Известно, что основные акционеры ЮКОСа публично поддерживают партию "Яблоко" и КПРФ, что, очевидно, вызывает раздражение Кремля и "Единой России".

Так, например, заместитель председателя Народной партии России, член комитета Госдумы по безопасности Геннадий Гудков считает, что представители ЮКОСа в последнее время слишком категорично заявляли о своих политических позициях, претензиях и финансировании ряда политических партий, которые, отметил депутат, "далеко не лояльны Кремлю".

Как подчеркнул Г.Гудков, арестом П.Лебедева власть показала, что в России нет человека или каких-либо сил, которые могут не учитывать точку зрения власти. "У нас есть грустное выражение: "Был бы человек, а статья найдется". Период накопления капитала, который продолжается и сейчас, позволяет правоохранительным органам привлечь к ответственности практически любого гражданина", - заявил депутат.

Политическим назвал арест П.Лебедева и лидер фракции СПС в Госдуме Борис Немцов. "Я считаю, что это политическое дело, несмотря на то что П.Лебедев политикой не занимался", - отметил Б.Немцов в интервью РБК. "Арест П.Лебедева - это месть власти за попытки ЮКОСа активно участвовать в политической жизни страны", - считает лидер СПС. Подобные действия, по мнению Б.Немцова, недопустимы, так как они "подрывают репутацию страны".

Версию о том, что арест акционера ЮКОСа Платона Лебедева связан с PR-акцией в пользу "Единой России", спонсором которой выступают НК "ЛУКОЙЛ" и ОАО "Газпром", выдвигает начальник аналитического отдела "Брокеркредитсервиса" Максим Шеин. "В последнее время фигура министра внутренних дел РФ Бориса Грызлова замелькала в новостях об активных действиях правоохранительных органов, - отмечает М.Шеин. - Возможно, это совпадение, но в поле зрения прокуратуры вдруг попали люди, имеющие отношение к ЮКОСу - компании, которая финансирует "яблочников" и СПС".

В свою очередь, первый вице-спикер Совета Федерации Валерий Горегляд, отвечая на вопросы РБК о возможной политической подоплеке ареста П.Лебедева, отметил, что менеджмент и владельцы крупнейших компаний, таких как ЮКОС, способны оказывать влияние на политическую жизнь в стране. В связи с этим, по мнению вице-спикера, проблемы, которые испытывают крупные компании, в том числе правового характера, "отражаются на политической позиции руководства этих компаний".