Прототип героя фильма «1+1» Филипп Поццо ди Борго умер на 73-м году жизни

Филипп Поццо ди Борго еще в 1993 году оказался прикован к инвалидной коляске из-за несчастного случая. В 2011 году он стал прототипом французского аристократа Филиппо из фильма «1+1», который больше года возглавлял мировой прокат

Филипп Поццо ди Борго (Фото: Henning Kaiser / DPA / Global Look Press)

Французский бизнесмен Филипп Поццо ди Борго, который получил широкую известность как прототип главного героя фильма «1+1», умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на режиссеров фильма Эрика Толедано и Оливье Накаша.

Как отметил Толедано, Поццо ди Борго умер прошлой ночью в Марракеше. Режиссер добавил, что эта новость стала шоком для него.

«Приняв, что мы адаптируем его историю в фильме «Неприкасаемые» (в российской локализации «1+1». — РБК), он изменил нашу жизнь и жизнь многих уязвимых и хрупких людей. Мы сохраним в памяти образ мужественного, достойного, скромного и воинственного человека. Его юмора и интеллекта будет не хватать», — цитирует газета слова Накаша и Толедано.

Филипп Поццо ди Борго родился 14 февраля 1951 года. Он был выходцем из корсиканского дворянского рода, управляющим винодельческим домом Champagne Pommery. В 1993-м с ним произошел несчастный случай во время парглайдинга, в результате ди Борго остался парализованным.

История жизни бизнесмена легла в основу комедийной драмы «1+1» с Франсуа Клюзе и Омаром Си в главных ролях. Вышедший на экран в 2011 году фильм рассказывает историю богатого французского аристократа Филиппа, который пострадал в результате несчастного случая. Мужчина нанимает себе в помощники человека, который меньше всего подходит для этой работы, — это молодой житель предместья по имени Дрисса, только что вышедший из тюрьмы. Невзирая на то, что его работодатель прикован к инвалидному креслу, Дриссу удается привнести в размеренную жизнь аристократа дух приключений.

«1+1» стал самым популярным фильмом во Франции в 2011 году — тогда его просмотрели свыше 19 млн человек. Больше года фильм считался самым прибыльным фильмом на иностранном языке, кроме английского, во всем мире. При бюджете в €9,5 млн кассовые сборы картины в мире превысили $416 млн, в России «1+1» собрал $1,7 млн.