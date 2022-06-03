Умер хирург Анатолий Покровский

Академик РАН, хирург Анатолий Покровский умер после продолжительной болезни. Ему был 91 год

Анатолий Покровский (Фото: vrngmu.ru)

Хирург Анатолий Покровский умер на 92-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом РБК сообщили в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии им. А.В.Вишневского.

«После продолжительной болезни ушел из жизни всемирно известный хирург, основоположник сосудистой хирургии в нашей стране, академик РАН Анатолий Владимирович Покровский», — говорится в сообщении.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выразил соболезнования родным и коллегам Покровского.

Анатолий Покровский одним из первых начал разрабатывать хирургическое лечение ишемической болезни сердца. Его исследования окклюзирующих поражений висцеральных артерий брюшной аорты, опыт хирургического лечения аневризмы аорты и брахиоцефальных артерий, неспецифического аортоартериита получили международное признание.

Он родился в семье врачей 21 ноября 1930 года в Минске. Покровский окончил 2-й Московский медицинский институт им Н.И.Пирогова. В течении 24 лет он работал в Институте сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н.Бакулева, из них 20 лет возглавлял отделение хирургии магистральных сосудов.

В 1983 году он перешел в Институт хирургии им. А.В.Вишневского, где возглавил отделение хирургии сосудов. С 1986 года заведовал кафедрой клинической ангиологии и сосудистой хирургии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава России.

Анатолий Покровский является лауреатом Государственной премии СССР, премии имени А.Н.Бакулева, Государственной премии России, кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени «за большой вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу».