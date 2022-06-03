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В Подмосковье отменят оплату наличными в общественном транспорте

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

В Московской области запретили оплату проезда в общественном транспорте наличными через водителя, билеты можно теперь покупать только в кассах и автоматах, соответствующее решение в трех чтениях приняли депутаты Мособлдумы.

«Мы приняли закон, направленный на безопасность наших жителей, снижение аварийности на подмосковных дорогах, повышение качества общественных перевозок. Отмечу, что ежедневно общественным транспортом в Подмосковье пользуются около 2 млн человек. Нововведение — отказ от расчетов наличными в салоне — это просто и удобно. Водитель автобуса — не кассир. Он отвечает за безопасность и качество перевозки», — заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Кроме того, по словам Брынцалова, изменения позволят сэкономить время обслуживания пассажира, ускорить процесс оплаты за проезд и соблюсти расписание движения транспорта. «Новый вариант безналичного расчета, помимо удобства для граждан, обеспечит финансовую прозрачность перевозок», — отметил спикер.

В то же время министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик отметил, что отказ от расчета наличными позволит существенно сократить время простоя транспорта на остановке. «На сегодня доля расчета наличными составляет не более 2%, в основном пассажиры платят в безналичном виде», — уточнил министр.

В пресс-службе Мособлдумы отметили, что все транспортные средства, работающие в Подмосковье, оборудованы терминалами безналичной оплаты, через которые можно оплатить проезд картами «Стрелка» и «Тройка», банковскими и социальными картами.

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