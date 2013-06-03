Россиян бесплатно вылечат от курения

Федеральный закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", вступивший в силу 1 июня, предусматривает профилактику курения среди россиян. В частности, сограждане могут претендовать на бесплатное лечение от курения, пишет "Российская газета".

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Соответствующие услуги должны быть оказаны в любой поликлинике России. Однако не везде появились сотрудники, которые будут этим заниматься, признался главный специалист по профилактической медицине Минздрава России Сергей Бойцов.

"Специальные подразделения есть примерно в 60% поликлиник и фельдшерских пунктов, до конца года они должны появиться везде", - рассказал чиновник. Медики смогут проводить психотерапевтическое консультирование курильщиков, выписывать рецепты лекарств, а также следить за состоянием здоровья гражданина, отказывающегося от пагубной привычки.

По статистике, 21% российских мужчин умирают от болезней, вызванных табаком, но медики уверены: отказаться от курения не поздно даже в 60 лет. В нашей стране курят 62% мужчин, так что эта угроза более чем серьезна.

Напомним, Госдума одобрила принятие антитабачного закона еще этой весной. Теперь гражданам запрещается курить в местах массового скопления людей: в метро, на остановках общественного транспорта, на вокзалах, рядом с детскими садами, школами и т.д. За нарушение придется уплатить штраф в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. руб.

Свободную продажу сигарет также ограничат. Отпуск такого товара лицам, не достигшим совершеннолетия, будет караться штрафом в размере от 8 тыс. до 90 тыс. руб. - в зависимости от статуса, в котором находится нарушитель.

В своей оценке нововведений общество разделилось почти поровну: 45% россиян поддерживают антитабачный закон, 49% - критикуют, считая его слишком жестким.