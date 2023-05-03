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В Забайкалье не вышел на связь вертолет Ми-2
Глава района Закурдаев: вертолет Ми-2 в Забайкалье не вышел на связь в назначенное время
Вертолет Ми-2 не вышел на связь в Сретенском районе Забайкальского края в назначенное время. Об этом ТАСС сообщил глава района Алексей Закурдаев.
По его словам, борт должен был выйти на контрольную связь в 18:00 по местному времени (12:00 мск), но этого не произошло.
Позже в пресс-службе регионального управления МЧС сообщили РБК, что вертолет успешно приземлился. «Причина невыхода на связь выясняется», — добавили в ведомстве.
По данным источников РЕН ТВ, в ходе полета появились неполадки со связью. Об этом же пишет «Пятый канал». По его информации, борт эксплуатировала компания «Усть Кара».