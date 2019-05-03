Умер сыгравший Чубакку в «Звездных войнах» актер

Питеру Мейхью было 74 года. По словам его близких, актер скончался еще 30 апреля. О причинах его смерти родственники Мейхью не рассказали

Питер Мейхью (Фото: Jordan Strauss / Invision / AP)

В США скончался актер Питер Мейхью. Он сыграл роль Чубакки в «Звездных войнах». Информацию о его смерти в официальном аккаунте актера в Twitter распространили его родственники.

По их данным, Мейхью умер вечером 30 апреля в окружении его семьи дома в Северном Техасе. О причинах случившегося близкие актера не рассказали. Мейхью было 74 года. Портал Buzzfeed отмечает, что в последние несколько лет у двухметрового актера (рост Мейхью — 2,21 см) были проблемы с движениями. В 2018 году ему сделали операцию на позвоночнике.

Путешественника из племени вуки Чубакку он сыграл в начале оригинальной трилогии фантастической саги в 1977 году, а также в более поздних фильмах.

«Он вложил свое сердце и душу в роль Чубакки, и это было заметно в каждом кадре», — заметили представители семьи Мейхью.