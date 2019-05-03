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Умер сыгравший Чубакку в «Звездных войнах» актер
Питеру Мейхью было 74 года. По словам его близких, актер скончался еще 30 апреля. О причинах его смерти родственники Мейхью не рассказали
Питер Мейхью (Фото: Jordan Strauss / Invision / AP)

В США скончался актер Питер Мейхью. Он сыграл роль Чубакки в «Звездных войнах». Информацию о его смерти в официальном аккаунте актера в Twitter распространили его родственники.

По их данным, Мейхью умер вечером 30 апреля в окружении его семьи дома в Северном Техасе. О причинах случившегося близкие актера не рассказали. Мейхью было 74 года. Портал Buzzfeed отмечает, что в последние несколько лет у двухметрового актера (рост Мейхью — 2,21 см) были проблемы с движениями. В 2018 году ему сделали операцию на позвоночнике.

Путешественника из племени вуки Чубакку он сыграл в начале оригинальной трилогии фантастической саги в 1977 году, а также в более поздних фильмах.

«Он вложил свое сердце и душу в роль Чубакки, и это было заметно в каждом кадре», — заметили представители семьи Мейхью.

У него, отмечает Би-би-си, остались жена Энджи и трое детей.

Артист родился 19 мая 1944 года. Дебютной работой Мейхью в кино стала роль Минотавра в фильме «Синдбад и глаз тигра» (1977 год). После актер работал с режиссером Джорджем Лукасом. Чубакку он, в частности, сыграл в четвертом эпизоде «Звездных войн» «Новая надежда», пятом — «Империя наносит ответный удар» (1980), шестом — «Возвращение джедая» (1983), третьем — «Месть ситхов» (2005) и эпизоде «Пробуждение силы» (2015). Также, отметили представители семьи Мейхью, актер принял участие в работе над эпизодом киносаги «Последние джедаи» (вышел в 2017 году). Мейхью консультировал своего преемника на роли Чубакки, рассказали родственники.

В течение нескольких последний десятилетий Мэйхью, по их данным, также часто ездил на различные встречи и развивал отношения с фанатами «Звездных войн». Также актер создал благотворительный Фонд Питера Мэйхью, организация собирает средства на борьбу с детской онкологией.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: «Звездные войны», актер
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