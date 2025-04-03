Апелляция утвердила приговор Горинову за оправдание терроризма в СИЗО
Апелляционный военный суд оставил без изменений решение 2-го Западного окружного военного суда, который в прошлом году приговорил бывшего муниципального депутата Красносельского района Москвы Алексея Горинова к трем годам колонии строгого режима, сообщает корреспондент РБК.
Поскольку суд находится на территории закрытого административно-территориального образования в подмосковном поселке Власиха, где расположен главный штаб Ракетных войск стратегического назначения, дальше КПП прибывших на заседание около 30 слушателей и журналистов не пустили. Их разместили в зале просмотра видеотрансляций, а в здание суда попали только непосредственные участники процесса. Алексей Горинов принимал участие по видео-конференц-связи из СИЗО-1 Владимирской области.
«С таким количеством профучетов вам не на что надеяться, Алексей Александрович. Вы же у них злостный нарушитель», — заметила адвокат Катерина Тертухина перед началом судебного заседания. Бывшего мундепа почти не было слышно, аудио транслировалось с постоянными перебоями и задержкой в 30 секунд. Было сложно разобрать даже дату рождения, которую Горинов назвал в начале по просьбе судьи. Адвокаты заявляли ходатайство о его доставке в суд, но судебная коллегия не сочла это необходимым. Судья Борис Кожевников заявлял, что в случае необходимости может вызвать сотрудника администрации СИЗО для проверки качества связи.
В апелляционной жалобе защита заявляла, что слова Горинова не могут быть расценены как оправдание терроризма. Из судебной экспертизы, которую провели государственные специалисты, следует, что политик допустил два высказывания, оправдывающих идеологию насилия и разрушительных действий. При этом привлеченный эксперт Елена Новожилова заключила, что в своих высказываниях Горинов не оправдывает терроризм: «В высказываниях всех участников бесед отсутствуют лингвистические признаки оправдания идеологии насилия и/или разрушительных действий. Также отсутствуют лингвистические признаки оправдания деятельности запрещенных в России организаций «Азов» и «Правый сектор» (террористические организации запрещены в России).
Адвокаты политика отметили, что одно из высказываний не было публичным. Политик выразил мнение в личной беседе с сокамерником Гоняшиным, который находился с ним в одной палате больницы при ИК-3 Владимирской области, где мундеп отбывал срок по первому уголовному делу. В тексте обжалуемого приговора не содержатся конкретные слова Горинова, в которых были бы признаки оправдания терроризма, не прописаны конкретные дата и время высказываний, и не указано, в присутствии кого он это делал, заявляли в жалобе адвокаты Горинова. Суд первой инстанции, говорится в жалобе, не принял во внимание, что на прослушанных аудиозаписях было слышно, как свидетель заключенный Бритиков докладывал о ходе разговоров с Гориновым некоему лицу, к которому обращался «майор». Показания свидетелей существенно противоречат аудиозаписям и стенограммам, изученным в суде, также утверждается в жалобе.
Как отмечают адвокаты, судья 2-го Западного окружного военного суда Роман Владимиров трижды прерывал последнее слово политика, хотя тот пытался доказать, что ему чужды идеология насилия и ненависть к какой-либо социальной группе. «Это следует оценивать как непредоставление подсудимому последнего слова», — писали адвокаты в жалобе.
Алексей Горинов — бывший муниципальный депутат Красносельского района Москвы и первый человек в России, получивший реальный срок по статье о распространении фейков о российской армии. В 2022 году его приговорили к семи годам лишения свободы. В ноябре прошлого года по второму уголовному делу за «оправдание терроризма» 2-й Западный окружной военный суд приговорил политика к трем годам лишения свободы. Путем частичного сложения сроков по двум приговорам Горинову остается провести в местах лишения свободы пять лет.
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