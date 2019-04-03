Москва уступила регионам в благосостоянии креативного класса

Региональные центры обгоняют Москву по благосостоянию креативного класса и относительным объемам поддержки властями креативных инициатив, утверждают авторы очередного ежегодного Индекса креативного капитала

Фото: Глеб Гараничев / Reuters

Специализирующаяся на аудите и консалтинге компания PwC и фонд Calvert 22 опубликовали очередной Индекс креативного капитала — исследования, который оценивает развитие новой экономики в крупнейших городах России. Индекс рассчитывается с 2016 года и сейчас включает в себя двадцать городов.

Задача исследования — показать, как чувствует себя в конкретном городе. креативный бизнес и в целом новая экономика. Для этого учитываются как официальные данные, так и результаты опросов креативных специалистов (под креативным классом авторы подразумевают «работников креативного сектора города» среди которых работники сферы образования, культуры и креативных индустрий — РБК), анализ соцсетей и т. д. Непосредственно под креативным капиталом авторы исследования понимают «особенности социального климата, культурного и образовательного ландшафта, институциональной инфраструктуры», способные привлечь представителей креативных профессий и дать возможность раскрыть их потенциал.

При определении индекса каждого города учитываются пять базовых показателей: люди, город, власть, бизнес и бренды (то, как город воспринимается во внешней среде).