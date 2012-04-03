Три женщины серьезно пострадали при взрыве в Новосибирске
Общество, 03 апр 2012, 11:21
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Три женщины серьезно пострадали при взрыве в Новосибирске
В результате взрыва газового баллона в одном из офисов в Новосибирске серьезно пострадали три человека. Следственный комитет РФ по Новосибирской области начал проверку по факту данного инцидента.
По информации СК, происшествие имело место накануне, 2 апреля, вечером в Октябрьском районе Новосибирска. В принадлежащей одной из коммерческих организаций пристройке к 14-этажному жилому дому, в подсобном помещении вахтера взорвался 5-литровый газовый баллон.
В результате в областную клиническую больницу были доставлены трое пострадавших - 52-летняя женщина-вахтер с ожогами 100% тела и две уборщицы с ожогами 70% и 50% тела.
По предварительным данным, взрыв произошел в связи с нарушениями правил эксплуатации бытового газового оборудования.
Следователи регионального СК проводят доследственную проверку в связи с данным инцидентом, устанавливаются все обстоятельства ЧП. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.