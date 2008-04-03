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Нью-Йорк признан лучшим городом для собак
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Нью-Йорк признан лучшим городом для собак
Общество, 03 апр 2008, 12:53
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Нью-Йорк признан лучшим городом для собак
Крупнейший американский мегаполис Нью-Йорк признан лучшим местом для обитания собак. Таковы результаты опроса читателей самого популярного американского журнала для любителей животных Animal Fair, который в четвертый раз присудил почетную награду под названием "Пять собачьих косточек" (Cesar Five Dog Bone Awards).

Крупнейший американский мегаполис Нью-Йорк признан лучшим местом для обитания собак. Таковы результаты опроса читателей самого популярного американского журнала для любителей животных Animal Fair, который в четвертый раз присудил почетную награду под названием "Пять собачьих косточек" (Cesar Five Dog Bone Awards).

Победителей выбирают по семи категориям, среди которых "Лучший автомобиль", "Лучшая авиакомпания", "Лучший отель", "Лучший продукт", "Лучший курорт" и "Лучший приют". Лидер в категории "Лучший город для собак" выбирается читателями журнала на основе нескольких критериев, включая гостеприимность мегаполиса по отношению к четвероногим друзьям, наличие сервисов по уходу за животными и чистота города.

Наряду с автомобилем Volvo и компанией Continental Airlines, которые получили больше всего голосов читателей, "Большое яблоко" заняло первое место в списке "собачьих" городов. Как пишет журнал, Нью-Йорк привлекателен и гостеприимен по отношению не только к людям, но и к животным, и предлагает огромное количество гостиниц, баров, магазинов, ресторанов и парков с размещением или услугами для собак. Кроме того, на Манхэттене можно найти множество развлечений и видов деятельности, в которых каждый желающий может поучаствовать вместе со своим питомцем, так что, по мнению Animal Fair, собаки, попадая в Нью-Йорк, меньше всего желают покинуть его.

Теги: мегаполис , нью-йорк , Fair , Мегаполис
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