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Афганские наркотики приносят доход "Аль-Кайеде"
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Афганские наркотики приносят доход "Аль-Кайеде"
Общество, 03 апр 2004, 12:11
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Афганские наркотики приносят доход "Аль-Кайеде"
Деятельность международной террористической сети "Аль-Кайеда" имеет непосредственное отношение к производству и продаже наркотиков в Афганистане. Об этом заявил накануне в американском сенате представитель Пентагона Томас О'Коннелл, передает Europa Press.

В то же время, по словам другого представителя американского военного ведомства адмирала Брюса Клингана, "то, что экстремистские и террористические организации в Афганистане получают доходы от производства и продажи наркотиков, становится одним из основных препятствий для восстановления страны". По словам Б.Клингана, на борьбу с незаконным оборотом наркотиков в Афганистане Пентагон намерен потратить 73 млн долл.

Свою обеспокоенность ростом афганского наркотрафика высказала недавно Россия. Как заявил недавно министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, РФ считает, что для решения проблемы распространения наркотиков из Афганистана необходимо перекрывать пути наркотрафика и создавать пояса безопасности по афганской границе.

По словам главы российского МИД, афганский наркобизнес активизируется - именно он дает финансовую подпитку антиправительственным силам, серьезно препятствует оздоровлению экономики в целом. Россия убеждена в приоритетности разработки комплексной международной стратегии противодействия наркоугрозе, заявил С.Лавров.

По его словам некоторые партнеры России "считают необходимым сосредоточить усилия, главным образом, внутри Афганистана - на уничтожении посевов опиумного мака и инфраструктуры производства героина". Однако, отметил министр, пока эти усилия особых результатов не дают, потоки наркотиков из Афганистана все нарастают.

"Это принципиальный вопрос для России, превращающейся из зоны транзита в страну-потребителя, для наших соседей, для европейских и всех других государств, сталкивающихся с наркоугрозой, исходящей из Афганистана", - подчеркнул С.Лавров.

Теги: Афганистан , Пентагон , террористическая организация
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