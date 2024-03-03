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На Тайване школьникам предложат отпуска на фоне всплеска суицидов

Тайваньские средние школы предложат ученикам отпуска на фоне всплеска суицидов
Средние школы на Тайване начнут предлагать учащимся отпуска для защиты их психического здоровья. Инициатива появилась на фоне быстрого роста числа суицидов среди молодых людей
Фото: Ritchie B. Tongo / EPA / ТАСС
Фото: Ritchie B. Tongo / EPA / ТАСС

Тайваньские средние школы с марта начнут предлагать учащимся отпуска по охране психического здоровья для решения психологических проблем, пишет Focus Taiwan со ссылкой на Минобрнауки Тайваня.

«Проведение дней психического здоровья может помочь учащимся лучше осознавать свое эмоциональное состояние, особенно в то время, когда они «выгорают» в школе», — заявили там.

По данным Минобрнауки Тайваня, более 40 школ выразили заинтересованность в пробном запуске таких отпусков. Ведомство подчеркнуло, что эта мера может быть официально внедрена во всех средних школах и профессионально-технических училищах, начиная со следующего учебного года (самое раннее в августе) после получения отзывов от школ, проводящих пробный запуск.

Схема была разработана в ответ на растущую обеспокоенность проблемами психического здоровья среди молодежи Тайваня. The Guardian пишет, что в период с 2014 по 2022 год уровень самоубийств среди молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет более чем удвоился, несмотря на то, что общий показатель снизился. Минздрав Тайваня сообщал, что число суицидов в стране в 2022 году достигло трехлетнего пика (3787 случаев) в 2022 году.

The Guardian сообщила, что рамках программы старшеклассники могут подавать заявки на получение до трех выходных дней в каждом семестре, полных или неполных, без подтверждения необходимости, но с разрешения родителей.

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«Никто не собирается брать такой отпуск … Даже если они это сделают, они [старшеклассники] просто останутся дома и будут учиться. Я думаю, многие родители были бы против такой политики. Они не старшеклассники, поэтому не знают, под каким давлением мы находимся», — рассказал один ученик, слова которого передает Guardian.

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По мнению Сяо Чи-Синя, психолога из отдела консультирования и здравоохранения Национального университета имени Сунь Ятсена, такие отпуска были бы шагом в правильном направлении. «Отпуск по охране психического здоровья обладает определенной степенью эффективности. Он позволяет учащимся снять неотложные стрессы в текущий момент и получить достаточное время для отдыха, чтобы переварить и справиться с дискомфортом», — сказал он.

Психолог предположил, что программа также может помочь улучшить отношение общества к психическим заболеваниям. Если психический дискомфорт будет восприниматься как нормальное явление, то учащиеся будут более смело обращаться за помощью, полагает он.

Пилотная программа для старших классов повторяет инициативы, которые уже реализуются в 42 тайваньских университетах.Там студенты могут получить до пяти дней отпуска в семестр.

Национальный студенческий союз Тайваньского университета сообщил, что в прошлом семестре было подано 1686 заявлений на отпуск по психическому здоровью. Их подало 5% студентов университета. Среди студентов-искусствоведов доля была выше — 11%.

Профсоюз университета заявлял, что студенты положительно отнеслись к программе. Но все же были проблемы, включая то, что некоторые профессора вычитали баллы за посещение занятий у студентов, которые брали отгулы.

В 2022 году Child Welfare League Foundation (CWLF) провел опрос учащихся от 12 до 17 лет на территории Тайваня, который выявил ряд психологических проблем у школьников. Более 12% респондентов сообщили о «серьезном» уровне стресса, причем среди старшеклассников он был более чем в два раза выше, чем у младших школьников. Почти четверть старшеклассников заявили, что испытывали тяжелую депрессию. Опрос показал, что тремя основными факторами стресса, о которых сообщалось, были школьные занятия (77%), перспективы на будущее (67%) и межличностные отношения (43%).

В 2018 году аналогичный опрос показал, что более 53% жителей Тайваня считают, что психические заболевания подвергаются стигматизации в обществе.

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