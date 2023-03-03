«Московское долголетие»: как в столице развивают экосистему для пожилых

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Ухудшение здоровья и ощущение одиночества входят в пятерку самых распространенных страхов людей пожилого возраста. Это следует из опросов «ВЦИОМ-Спутник», представленных осенью 2022 года на экспертной дискуссии «Будущее старости: изменение наших представлений о пожилых людях, их образе жизни, потребностях и потенциале». Так, почти каждый второй россиянин (44%) боится старости из-за ухудшения здоровья. Ощущение ненужности и невостребованности пугает 19% опрошенных, еще 17% респондентов опасаются в старости одиночества.

Проблема негативного отношения к старению в первую очередь находится в головах у самих пожилых людей, говорит директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.И. Пирогова Ольга Ткачева. Люди старшего возраста сами думают, что жизнь уже прошла, что не надо ни модно одеваться, ни хорошо выглядеть, ни получать новое образование, продолжает эксперт: «Главное — побороть этот эйджизм в головах людей старшего возраста».

«Не только телевизор и внуки»

Ровно пять лет назад, в марте 2018 года, в столице по инициативе мэра Сергея Собянина начал реализовываться проект «Московское долголетие», который дает горожанам старшего поколения возможности для разнообразного активного досуга, разрушая стереотипы о возрасте.

Старшее поколение Москвы Более 3 млн жителей столицы, или каждый четвертый москвич, пенсионеры, свидетельствуют данные властей. На учете в органах социальной защиты состоят более 433,7 тыс. москвичей старше 80 лет, из них 57 тыс. — старше 90 лет и 730 человек — старше 100 лет. Самому возрастному москвичу 107 лет. Средняя продолжительность жизни в Москве — 78 лет (по данным на 2020 год), что на пять лет выше, чем в среднем по России.

«Когда человек только выходит на пенсию в возрасте 55–60 лет, впереди еще большая жизнь. Это 20–30, а может быть, и 40 лет, ведь продолжительность жизни растет. Что делать, доживать? Этот термин «дожитие» должен уйти. Нам нужно понимать, что это огромный кусок нашей жизни, который можно прожить с удовольствием», — замечает Ольга Ткачева. Проект «Московское долголетие», по ее словам, дает людям путь: «Идите, мы предоставляем для вас возможности, мы для вас работаем, делайте то, что вам нравится».

Согласно данным дирекции проекта «Московское долголетие», тройка самых популярных причин, почему люди приходят в проект, выглядит следующим образом:

30,2% — потребность в общении;

30,2% — забота о своем здоровье;

25,7% — желание научиться новому.

Среди других причин, мотивирующих людей идти в «Московское долголетие», — желание интересно проводить время (22,5%), желание быть в центре событий (8%), возможность отвлечься от домашних (5%), желание поделиться своим опытом (4,6%).

Сегодня для людей старшего поколения важно, чтобы у них была возможность проявлять свою активность, заниматься саморазвитием, у них есть потребность к знаниям и умениям, говорит руководитель альянса «Серебряный возраст» Татьяна Акимова: «Все больше людей понимают, что кроме телевизора и внуков есть другая жизнь».

«Пенсионеры сегодня и пенсионеры 15−20 лет назад — это совершенно разные люди. Мир сильно изменился, выросла продолжительность жизни. Москвичи старшего возраста сегодня — активные и продвинутые люди, которые хотят вести активный образ жизни, сохранить здоровье. Наша задача — перестраивать социальную работу под меняющиеся потребности людей, в том числе используя доступные нам цифровые технологии. Проект «Московское долголетие» решает много задач. Он дает широкие возможности для досуга и развлечений и в то же время позволяет укрепить здоровье и сохранить когнитивные функции с помощью занятий», — отмечает вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Для души, для тела, для ума

Благодаря проекту «Московское долголетие» в столице сложилась целая экосистема организаций, работающих с целевой аудиторией 60+. Активности «Московского долголетия» проходят на тысяче площадок во всех районах столицы. В рамках проекта для старшего поколения открыта вся городская инфраструктура — поликлиники, школы, вузы, парковые территории, центры госуслуг «Мои документы».

В проект включили не только инфраструктуру, которая есть в распоряжении города, но и активно привлекают бизнес, госучреждения, некоммерческие организации (НКО) с их пространствами, помещениями и практиками. На сегодняшний день в числе партнеров «Московского долголетия» более 450 негосударственных организаций (бизнес и НКО) и свыше 850 госучреждений.

Возможности, которые открывает проект «Московского долголетие» для людей старшего поколения, затрагивают самые разные жизненные аспекты — здоровье, творчество, образование. В проекте «Московское долголетие» занятия проходят с профессиональными преподавателями по расписанию более чем в 13 тыс. различных групп по специально разработанной программе, адаптированной для старшего поколения.

Однако реализоваться и найти единомышленников можно и в центрах московского долголетия (ЦМД), где москвичи самостоятельно организуют клубы по интересам, проводят занятия и мастер-классы, делятся опытом. В 2019 году открылся первый центр московского долголетия в Марьиной Роще. Сегодня в Москве работает 71 подобный центр, где функционируют более 3 тыс. клубов, организованных самими москвичами старшего возраста. В будущем центры московского долголетия появятся практически в каждом районе столицы, обещают столичные власти.

Проект «Московское долголетие» и центры московского долголетия — это части большой экосистемы долголетия Москвы, которые взаимно дополняют друг друга, давая еще больше возможностей для активной жизни горожан старшего возраста, для творчества, образования и оздоровления москвичей, объясняют столичные власти. Часто бывает, что человек прошел обучение в «Московском долголетии» и потом становится лидером клуба в ЦМД, наставником для своих ровесников.

Татьяна Акимова из альянса «Серебряный возраст» добавляет, что есть категория пенсионеров — так называемые старшие профи, у которых огромный профессиональный багаж за спиной: «И по выходу на пенсию этот багаж никому не нужен. И они хотят быть очень полезными». Таких старших профи, по ее словам, которые раньше были токарями, столярами, швеями, учителями, очень много.

Что дает «Московское долголетие»

Каждый третий участник «Московского долголетия» (35,7%) отмечает улучшение настроения и общего самочувствия, следует из данных дирекции проекта. 31,2% участников «Московского долголетия» завели новых друзей, еще 22% отметили, что с приходом в проект начали заниматься любимым делом и хобби.

«Мы провели клиническое исследование, которое доказало оздоровительный эффект проекта «Московское долголетие», — добавляет директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.И. Пирогова Ольга Ткачева. — Как мы это делали? Мы обследовали участников до включения в проект и затем через несколько месяцев после включения в проект. Мы увидели увеличение физической активности, увеличение силы мышц, увеличение скорости ходьбы. В целом произошла нормализация психоэмоционального статуса человека — улучшение настроения, отсутствие признаков депрессии, тревоги, что очень важно. Мы даже зафиксировали улучшение когнитивной функции».

«До «Московского долголетия» я был простым пенсионером, — рассказал один из участников проекта Алексей Борошнев. — Танцы, безусловно, одна из любимых моих активностей. Потому что, не очень напрягаясь, ты даешь нагрузку на сосудистую систему, на суставы и поэтому чувствуешь себя после занятий более в тонусе, более совершенным. Тебе кажется, что ты нравишься партнершам, девушкам. <…> Танцы — это наша жизнь».

Директор Научно-исследовательского центра полевых исследований РАНХиГС Дмитрий Рогозин в ходе экспертной дискуссии отметил, что в последние годы показатели субъективного благополучия в старших возрастных группах демонстрируют рост. Эксперт связывает это не столько с объективными показателями, сколько с грамотной, по его словам, социальной политикой, которая реализуется в сторону старшего поколения. В качестве примера он привел изменении городской среды, развитие публичных мест, подстройку их под старшее поколение. «Конечно, Москва выступает здесь глобальным примером. Сравните Москву, которую мы видим сейчас, и Москву, скажем, 20–30-летней давности. Небо и земля», — сказал Рогозин.

«В юности я мечтала о подиуме, но не сложилось. Родители убедили, что это несерьезно, — рассказывает еще одна участница проекта Елена Курилова. — Достигнув пенсионного возраста, решила пойти в «Московское долголетие». Для души выбрала Школу королевской осанки и решила таким образом свою мечту юности воплотить в жизнь. Сейчас я занимаюсь в этой школе, участвую в показах. И моя мечта реализовалась».

За пять лет существования «Московского долголетия» число активных участников проекта превысило 230 тыс. человек. При их непосредственном участии состоялось свыше сотни общегородских культурных мероприятий — от танцевальных конкурсов до модных показов.