Дисс на Дрейка от Кендрика Ламара получил пять премий «Грэмми»
Американский рэп-исполнитель Кендрик Ламар получил «Грэмми» в категории «Песня года» за дисс-трек на рэпера Дрейка Not Like Us, сообщается на сайте премии. Композицию также признали записью года, лучшей рэп-песней и отметили за лучшее музыкальное видео, а Ламара наградили за лучшее рэп-исполнение.
Дисс (от англ. disrespect, неуважение) — направление в хип-хопе, в текстах песен выражаются неуважение, соперничество между рэперами. Ламар и Дрейк начали обмениваться подобными треками в 2024 году. После выхода Not Like Us в минувшем мае Дрейк подал несколько исков, в том числе о клевете, из-за того что рэпер и его команда названы в треке «сертифицированными педофилами». Музыкант обвинил Spotify и Universal Music в накрутке прослушиваний песни, но позже отозвал претензию.
«Песня года» и «Запись года» — одни из наиболее престижных номинаций «Грэмми», которые формально называются «Большая четверка». В нее также входят «Лучший новый исполнитель» и «Альбом года».
В числе победителей в других категориях:
- «Альбом года» — Cowboy Carter (Бейонсе);
- «Лучший новый исполнитель» — Чаппелл Рон;
- «Лучшее сольное поп-исполнение» — Espresso (Сабрина Карпентер);
- «Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой» — Die With A Smile (Леди Гага и Бруно Марс);
- «Лучший танцевальный/электронный альбом» — Brat (Charli XCX);
- «Лучшая танцевальная запись» — Neverender (Justice & Tame Impala);
- «Лучший рок-альбом» — Hackney Diamonds (The Rolling Stones);
- «Лучший R&B-альбом» — 11:11 (Deluxe) (Крис Браун).
В этом году лидером по числу номинаций стала Бейонсе, ее альбом Cowboy Carter претендовал на победу в 11 категориях. За свою карьеру певица стала обладательницей 35 премий «Грэмми».
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