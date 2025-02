Дисс на Дрейка от Кендрика Ламара получил пять премий «Грэмми»

Трек Кендрика Ламара Not Like Us, выпущенный в продолжение рэп-противостояния с Дрейком, победил в номинациях «Песня года» и «Запись года». Статуэтку за лучший альбом получила Бейонсе, это ее 35-я награда

Кендрик Ламар (Фото: Mike Blake / Reuters)

Американский рэп-исполнитель Кендрик Ламар получил «Грэмми» в категории «Песня года» за дисс-трек на рэпера Дрейка Not Like Us, сообщается на сайте премии. Композицию также признали записью года, лучшей рэп-песней и отметили за лучшее музыкальное видео, а Ламара наградили за лучшее рэп-исполнение.

Дисс (от англ. disrespect, неуважение) — направление в хип-хопе, в текстах песен выражаются неуважение, соперничество между рэперами. Ламар и Дрейк начали обмениваться подобными треками в 2024 году. После выхода Not Like Us в минувшем мае Дрейк подал несколько исков, в том числе о клевете, из-за того что рэпер и его команда названы в треке «сертифицированными педофилами». Музыкант обвинил Spotify и Universal Music в накрутке прослушиваний песни, но позже отозвал претензию.

«Песня года» и «Запись года» — одни из наиболее престижных номинаций «Грэмми», которые формально называются «Большая четверка». В нее также входят «Лучший новый исполнитель» и «Альбом года».

В числе победителей в других категориях:

«Альбом года» — Cowboy Carter (Бейонсе);

«Лучший новый исполнитель» — Чаппелл Рон;

«Лучшее сольное поп-исполнение» — Espresso (Сабрина Карпентер);

«Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой» — Die With A Smile (Леди Гага и Бруно Марс);

«Лучший танцевальный/электронный альбом» — Brat (Charli XCX);

«Лучшая танцевальная запись» — Neverender (Justice & Tame Impala);

«Лучший рок-альбом» — Hackney Diamonds (The Rolling Stones);

«Лучший R&B-альбом» — 11:11 (Deluxe) (Крис Браун).

В этом году лидером по числу номинаций стала Бейонсе, ее альбом Cowboy Carter претендовал на победу в 11 категориях. За свою карьеру певица стала обладательницей 35 премий «Грэмми».