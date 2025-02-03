 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Дисс на Дрейка от Кендрика Ламара получил пять премий «Грэмми»

Объявлены победители премии «Грэмми»
Трек Кендрика Ламара Not Like Us, выпущенный в продолжение рэп-противостояния с Дрейком, победил в номинациях «Песня года» и «Запись года». Статуэтку за лучший альбом получила Бейонсе, это ее 35-я награда
Кендрик Ламар
Кендрик Ламар (Фото: Mike Blake / Reuters)

Американский рэп-исполнитель Кендрик Ламар получил «Грэмми» в категории «Песня года» за дисс-трек на рэпера Дрейка Not Like Us, сообщается на сайте премии. Композицию также признали записью года, лучшей рэп-песней и отметили за лучшее музыкальное видео, а Ламара наградили за лучшее рэп-исполнение.

Дисс (от англ. disrespect, неуважение) — направление в хип-хопе, в текстах песен выражаются неуважение, соперничество между рэперами. Ламар и Дрейк начали обмениваться подобными треками в 2024 году. После выхода Not Like Us в минувшем мае Дрейк подал несколько исков, в том числе о клевете, из-за того что рэпер и его команда названы в треке «сертифицированными педофилами». Музыкант обвинил Spotify и Universal Music в накрутке прослушиваний песни, но позже отозвал претензию.

«Песня года» и «Запись года» — одни из наиболее престижных номинаций «Грэмми», которые формально называются «Большая четверка». В нее также входят «Лучший новый исполнитель» и «Альбом года».

«Грэмми-2024»: рекорд Свифт, первая награда Сайрус и появление Дион
Life
Тейлор Свифт, Майли Сайрус и Селин Дион

В числе победителей в других категориях:

  • «Альбом года» — Cowboy Carter (Бейонсе);
  • «Лучший новый исполнитель» — Чаппелл Рон;
  • «Лучшее сольное поп-исполнение» — Espresso (Сабрина Карпентер);
  • «Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой» — Die With A Smile (Леди Гага и Бруно Марс);
  • «Лучший танцевальный/электронный альбом» — Brat (Charli XCX);
  • «Лучшая танцевальная запись» — Neverender (Justice & Tame Impala);
  • «Лучший рок-альбом» — Hackney Diamonds (The Rolling Stones);
  • «Лучший R&B-альбом» — 11:11 (Deluxe) (Крис Браун).

В этом году лидером по числу номинаций стала Бейонсе, ее альбом Cowboy Carter претендовал на победу в 11 категориях. За свою карьеру певица стала обладательницей 35 премий «Грэмми».

Читайте РБК в Telegram.

МИД Испании заявил, что Европе придется восстановить отношения с Россией

Путин заявил, что Трамп «наведет порядок» среди европейских политиков

Вице-губернатор Приморья погиб, возвращаясь с боевого задания

Собянин показал, как будет выглядеть Цирк на Вернадского после реконструкции

Покупать сейчас или подождать: что будет с ценами на квартиры в 2025 году

Китайцы начнут продавать в России недорогой кроссовер с ресурсом более 1 млн км

РБК запускает винный салон. Расписание

Великобритания и страны ЕС не пришли к согласию о миротворцах на Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

В 2024 году Турция приблизилась к рекордным показателям турпотока из России

Посланник Трампа рассказал о «надежном плане» завершения боев на Украине

В Финляндии школьнику с российским паспортом отказали в экскурсии
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Грэмми премия «Грэмми» Бейонсе Кендрик Ламар The Rolling Stones
Материалы по теме
Айлиш с песней из «Барби», Свифт опередила Синатру: кто получил «Грэмми»
Общество
Мишель Обама получила вторую премию «Грэмми»
Политика
Билли Айлиш получила «Грэмми» за песню из «Барби»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 102,13 (-0,65) Инвестиции, 31 янв, 17:34 Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 97,81 (-0,2) Инвестиции, 31 янв, 17:34
Российская теннисистка поднялась на 86 позиций в чемпионской гонке WTAСпорт, 10:50
Криптотрейдеры потеряли более $2 млрд за сутки из-за обвала ценКрипто, 10:49
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 10:48
Сейлеры бегут с маркетплейсов: как им защититься от падения доходовPro, 10:45
В десятке крупнейших застройщиков России продолжились перестановкиНедвижимость, 10:39
Новое видео от ЖК «Алые паруса», где произошел взрывОбщество, 10:38
Облачная экономика: тренды, вызовы и успехи 2024 годаРБК Компании, 10:35
Как пить красиво и осознанно
Интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Уголовное дело завели по факту взрыва в ЖК «Алые паруса»Общество, 10:35
ЦБ раскрыл количество жалоб россиян на проценты по вкладамФинансы, 10:27
Обстановка на месте взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве. ВидеоОбщество, 10:25
Названы самые дорогие бренды России 2024 годаPro, 10:25
«Аэрофлот» спрогнозировал увеличение цен на авиабилеты на уровне инфляцииОбщество, 10:25
Один человек погиб при взрыве в ЖК «Алые Паруса» в Москве⁠Общество, 10:23
При взрыве в жилом комплексе «Алые паруса» есть пострадавшиеОбщество, 10:18