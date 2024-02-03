Умер звезда «Рокки» и «Мандалорца» Карл Уэзерс

Уизерс исполнил роль Аполло Крида в фильмах «Рокки» и Грифа Карги в «Мандалорце». Он умер во сне на 77-м году жизни

Карл Уэзерс (Фото: Ethan Miller / Getty Images)

В возрасте 76 лет умер американский актер Карл Уэзерс, пишет Deadline со ссылкой на сообщение семьи. Он умер 1 февраля во сне.

«Карл был исключительным человеком, который прожил необыкновенную жизнь. Своим вкладом в кино, телевидение, искусство и спорт он оставил неизгладимый след и получил мировое признание среди разных поколений. Он был любимым братом, отцом, дедушкой, партнером и другом», — сказано в сообщении семьи.

Уэзерс родился 14 января 1948 года в Новом Орлеане. На его счету свыше 75 фильмов и сериалов. Наибольшую известность он приобрел ролью боксера Аполло Крида из фильма «Рокки» 1976 года. Уэзерс вернулся к ней в сиквеле 1979 года и триквеле 1982 года. Последним фильмом для него в этой серии стал «Рокки IV» (1985), где его персонажа убил на ринге российский тяжеловес Иваном Драго, роль которого исполнил Дольф Лундгрен.

В 1987 году он снялся в «Хищнике» 1987 года с Арнольдом Шварцнеггером в главной роли. В дальнейшем актер появлялся в сериале «Скорая помощь» и фильме «Счастливчик Гилмор», на съемках которого получил сильную травму во время выполнения трюка с падением. «Я узнал об этом лишь несколько лет спустя, но я сломал два позвонка», — рассказывал Уизерс, отмечая, что несколько лет испытывал мучительную боль.

Актер появился в девяти эпизодах сериала «Мандалорец» по «Звездным войнам», сыграв Грифа Каргу — главу Гильдии охотников за головами. Уэзерса номинировали за эту роль на премию «Эмми» 2021 года как лучший приглашенный актер в драматическом сериале. Он также выступил режиссером нескольких эпизодов.