Умер звезда «Рокки» и «Мандалорца» Карл Уэзерс
В возрасте 76 лет умер американский актер Карл Уэзерс, пишет Deadline со ссылкой на сообщение семьи. Он умер 1 февраля во сне.
«Карл был исключительным человеком, который прожил необыкновенную жизнь. Своим вкладом в кино, телевидение, искусство и спорт он оставил неизгладимый след и получил мировое признание среди разных поколений. Он был любимым братом, отцом, дедушкой, партнером и другом», — сказано в сообщении семьи.
Уэзерс родился 14 января 1948 года в Новом Орлеане. На его счету свыше 75 фильмов и сериалов. Наибольшую известность он приобрел ролью боксера Аполло Крида из фильма «Рокки» 1976 года. Уэзерс вернулся к ней в сиквеле 1979 года и триквеле 1982 года. Последним фильмом для него в этой серии стал «Рокки IV» (1985), где его персонажа убил на ринге российский тяжеловес Иваном Драго, роль которого исполнил Дольф Лундгрен.
В 1987 году он снялся в «Хищнике» 1987 года с Арнольдом Шварцнеггером в главной роли. В дальнейшем актер появлялся в сериале «Скорая помощь» и фильме «Счастливчик Гилмор», на съемках которого получил сильную травму во время выполнения трюка с падением. «Я узнал об этом лишь несколько лет спустя, но я сломал два позвонка», — рассказывал Уизерс, отмечая, что несколько лет испытывал мучительную боль.
Актер появился в девяти эпизодах сериала «Мандалорец» по «Звездным войнам», сыграв Грифа Каргу — главу Гильдии охотников за головами. Уэзерса номинировали за эту роль на премию «Эмми» 2021 года как лучший приглашенный актер в драматическом сериале. Он также выступил режиссером нескольких эпизодов.
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