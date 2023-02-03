Умер Пако Рабан

Французский модельер и парфюмер Пако Рабан умер в возрасте 88 лет

Рабан, родившийся в Испании, стал известен в мире моды в 1960-х благодаря сделанным из металла женским платьям. Позднее он также стал заниматься парфюмерией

Пако Рабан (Фото: Александр Куров / ТАСС)

Модельер и парфюмер Пако Рабан, основатель дома высокой моды Paco Rabanne, скончался в возрасте 88 лет, сообщается в Instagram модного дома (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской организацией и запрещена).

«Среди самых выдающихся фигур моды XX века его наследие останется постоянным источником вдохновения. Мы благодарны господину Рабану за создание нашего авангардного наследия», — сказано в сообщении.

По сообщению BFM TV, Рабан умер в своем доме на северо-западе Франции, в коммуне Плудальмезо.

Модельер родился в Испании, в Стране Басков, 18 февраля 1934 года под именем Франсиско Рабанеда-и-Куэ, указывает Le Monde. Его мать работала на баскского модельера Кристобаля Баленсиагу. Однако после смерти отца его семья уехала во Францию.

В 17 лет Рабан оказался в Париже, где стал изучать архитектуру в Национальной школе изящных искусств. Его карьера как модельера началась в 1960-х, он сначала занимался изготовлением аксессуаров, в том числе для модных домов Dior, Givenchy и Balenciaga, отмечает Harper's Bazaar.

Свою первую коллекцию женских платьев, сделанных из металла, он представил в 1966 году. Она называлась «Манифест: 12 неносибельных платьев из современных материалов». Увидев ее, Коко Шанель назвала Рабана «металлургом». Одежда Рабана привлекала актрис Одри Хепберн и Джейн Фонду, она в том числе носила костюмы от модельера в научно-фантастическом фильме «Барбарелла» 1968 года.

В том же году модельер подписал контракт с барселонской компанией Puig, которой сейчас принадлежит бренд Paco Rabanne, указывает France24. После этого он выпустил свои первые духи — Calandre.

Сам Рабан ушел на пенсию в 1999 году, однако Puig продолжила развитие его бренда.

Дизайнер был известен своей склонностью к мистицизму. В частности он утверждал, что у него было несколько жизней и что его посещали инопланетяне. Он также предсказывал падение российской орбитальной станции «Мир» на Францию в 1999-м, но пророчество не сбылось.