Рада рассмотрит предложение переименовать поселок в Донбассе в Нью-Йорк

Поселок Новгородское назывался Нью-Йорком более 60 лет. В 1951 году советская власть решила русифицировать название населенного пункта

Комитет Верховной рады Украины по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения поддержал переименование поселка городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области в Нью-Йорк, сообщил заместитель главы комитета Александр Качура в Telegram.

«В Украине появится собственный Нью-Йорк!» — написал Качура. Он пояснил, что решение было принято «на основании представления Донецкой военно-гражданской администрации: в обращении написано, что это — историческое название населенного пункта, которое использовалось до 1951 года». Теперь инициатива будет рассмотрена в Верховной раде.

В Новгородском проживают около 10 тыс. человек. На территории поселка расположена железнодорожная станция Фенольная, здесь находится Дзержинский фенольный завод.

Поселок назывался Нью-Йорком до 1951 года, под этим именем он упоминается в повести Виктора Некрасова «В родном городе», события которой происходят на Украине. В одном из эпизодов герой повести спрашивает у приятеля, где тот родился, на что тот отвечает, что в Нью-Йорке. «Брось дурака валять! У меня времени нет. Где ты родился, я спрашиваю. — В Нью-Йорке, я ж говорю, — и улыбнулся. — Это в Сталинской области (до 1961 года Донецк носил название Сталино. — РБК). Поселок такой фабричный есть. В Дзержинском районе. Честное слово! Можешь в паспорте посмотреть».

Поселение Нью-Йорк существовало с таким именем более 60 лет. Его основали в 1877 году немцы-колонисты, заселившие украинские земли по приглашению императрицы Екатерины II. В 1951 году власти Украинской ССР переименовали Нью-Йорк в Новгородское.