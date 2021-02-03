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Пандемия коронавируса ,  
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Организаторы музыкальных фестивалей оценили шансы провести их в этом году

Организаторы фестиваля в Гластонбери заявили, что одно из главных событий в мире музыки в июне не состоится из-за пандемии. В других странах все не так категорично. РБК узнал о планах организаторов российских open air на этот год
Фото: Ian Gavan / Getty Images
Фото: Ian Gavan / Getty Images

Под натиском вируса

Продолжающаяся пандемия и новые ограничения, связанные с распространением «британского» штамма коронавируса, привели к тому, что организаторы фестиваля в английском Гластонбери уже в январе предупредили, что намеченное на 23–27 июня музыкальное шоу с участием Пола Маккартни, Тэйлор Свифт и Кендрика Ламара не состоится. Организаторы мероприятия  Эмили и Майкл Ивис пообещали, что рассчитывают провести фестиваль в 2022 году, а заранее купленные билеты будут действительны и год спустя.

В других странах все пока не так категорично. Например, организаторы Governor’s Ball в Нью-Йорке (в разные годы на нем выступали Guns N' Roses, Канье Уэст, Outkast, Eminem) выразили надежду на то, что благодаря массовой вакцинации фестиваль удастся провести 24–26 сентября. Организаторы калифорнийского фестиваля Coachella (там в числе хедлайнеров были AC/DC, Мадонна, Бейонсе, Ариана Гранде) также заявили, что надеются устроить шоу, хотя и допускают его перенос с сентября на октябрь. Организаторы летних фестивалей в Германии заявили, что пока с планами не определились.

Надежда на снятие ограничений

В России организаторы крупных фестивалей, которых опросил РБК, настроены скорее оптимистично, хотя и понимают, что многое будет зависеть от эпидемиологической обстановки и ослабления действующих сейчас ограничений.

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Фото:Pascal Le Segretain / Getty Images

Так, продюсер фестиваля «Дикая мята» (намечен на 18–20 июня в Алексинском районе Тульской области, в самые успешные годы собирал около 60 тыс. зрителей) Андрей Клюкин рассказал РБК, что сейчас организаторы ждут подтверждения от местных властей. По его словам, сейчас продажи билетов «далеки от интенсивности» (продано около 30%) именно потому, что «зрителям нужна твердая гарантия».

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По словам Клюкина, даже при ограничении в 25% от наполняемости зрительского пространства (сейчас в Тульской области лимит составляет 50%) организаторы способны ежедневно устраивать шоу для 18–20 тыс. человек. «Перенос фестиваля — огромный финансовый удар, мы его оцениваем в 18 млн руб., и если бы держатели билетов сейчас стали требовать деньги, то наша компания, скорее всего, разорилась бы и «Дикая мята — 2019» вошла в историю как последняя. Мы живы и работаем только благодаря поклонникам нашего фестиваля», — признал он.

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Фото:shutterstock

На снятие ограничений рассчитывает Андрей Прокофьев, организатор фестиваля «Панки в городе» (до пандемии собирал около 5 тыс. зрителей), который должен пройти в Москве 14 августа. «Действовавшие до недавнего времени правила о 25%, строгие требования Роспотребнадзора и проверки не позволили бы нам провести мероприятие в привычном формате. В связи с последними новостями о разрешенной вместимости в 50% мы настроены запустить фестиваль в ближайшее время», — заявил Прокофьев, объясняя, почему до сих пор не было анонсов мероприятия.

Расчет на жаркое лето

Организаторы фестиваля «Нашествие» (проходит в Тверской области, в последние годы собирал около 200 тыс. зрителей) рассчитывают, что он, как и планировалось, пройдет 23–25 июля. «Есть позитивные сигналы: вакцинация, снижение заболеваемости. Кроме того, прошлое лето показало, что в жаркий период заболеваемость гораздо ниже. Так или иначе, фестиваль будет проходить со строгим соблюдением действующих на момент его проведения противоэпидемических требований и правил», — сообщили РБК в PR-службе «Нашествия».

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Фото:instagram.com/catrinyan

Организатор «Летчикфеста» Артем Куликов рассказал РБК, что продажа билетов на фестиваль, запланированный на 6–8 августа в Ярославской области, началась в январе, но особого спроса сейчас нет.

При этом на «Летчикфесте» надеются, что в итоге мероприятие посетят 20–25 тыс. человек (в предпандемийном 2019 году зрителей было около 7 тыс.). «Но если будет требование Роспотребнадзора на заполняемость в 50%, конечно же, мы снизим это число», — заверил Куликов.

Касательно программы фестиваля он заверил, что весь заявленный на 2020 год состав участников полностью перенесен на этот год. «Есть еще один козырь в рукаве, который мы пока не будем раскрывать», — сказал организатор «Летчикфеста».

В дирекции фестиваля «Спасская башня» (в нем традиционно участвуют военно-музыкальные коллективы из разных стран мира) в ответ на запрос РБК сообщили, что уже приступили к подготовке мероприятия, которое намечено на 27 августа — 5 сентября. Там отметили, что соответствующее поручение президента у них есть.

Билеты организаторы «Спасской башни», однако, не спешат продавать. «Сейчас сложно прогнозировать, какая заполняемость трибунного комплекса будет разрешена Роспотребнадзором к концу августа текущего года. Именно от этого будет зависеть рассадка зрителей и конфигурация трибунного комплекса. Старт продаж планируется начать в весенний сезон», — заверили в дирекции.

Фестиваль, который проходит на Красной площади и продолжается десять дней, обычно собирает за это время около 100 тыс. зрителей. 

Авторы
Елизавета Ламова, Артем Филипенок
пандемия Нашествие музыкальный фестиваль коронавирус
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