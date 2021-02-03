Организаторы музыкальных фестивалей оценили шансы провести их в этом году

Так, продюсер фестиваля «Дикая мята» (намечен на 18–20 июня в Алексинском районе Тульской области, в самые успешные годы собирал около 60 тыс. зрителей) Андрей Клюкин рассказал РБК, что сейчас организаторы ждут подтверждения от местных властей. По его словам, сейчас продажи билетов «далеки от интенсивности» (продано около 30%) именно потому, что «зрителям нужна твердая гарантия».
По словам Клюкина, даже при ограничении в 25% от наполняемости зрительского пространства (сейчас в Тульской области лимит составляет 50%) организаторы способны ежедневно устраивать шоу для 18–20 тыс. человек. «Перенос фестиваля — огромный финансовый удар, мы его оцениваем в 18 млн руб., и если бы держатели билетов сейчас стали требовать деньги, то наша компания, скорее всего, разорилась бы и «Дикая мята — 2019» вошла в историю как последняя. Мы живы и работаем только благодаря поклонникам нашего фестиваля», — признал он.
На снятие ограничений рассчитывает Андрей Прокофьев, организатор фестиваля «Панки в городе» (до пандемии собирал около 5 тыс. зрителей), который должен пройти в Москве 14 августа. «Действовавшие до недавнего времени правила о 25%, строгие требования Роспотребнадзора и проверки не позволили бы нам провести мероприятие в привычном формате. В связи с последними новостями о разрешенной вместимости в 50% мы настроены запустить фестиваль в ближайшее время», — заявил Прокофьев, объясняя, почему до сих пор не было анонсов мероприятия.
Организаторы фестиваля «Нашествие» (проходит в Тверской области, в последние годы собирал около 200 тыс. зрителей) рассчитывают, что он, как и планировалось, пройдет 23–25 июля. «Есть позитивные сигналы: вакцинация, снижение заболеваемости. Кроме того, прошлое лето показало, что в жаркий период заболеваемость гораздо ниже. Так или иначе, фестиваль будет проходить со строгим соблюдением действующих на момент его проведения противоэпидемических требований и правил», — сообщили РБК в PR-службе «Нашествия».
Организатор «Летчикфеста» Артем Куликов рассказал РБК, что продажа билетов на фестиваль, запланированный на 6–8 августа в Ярославской области, началась в январе, но особого спроса сейчас нет.
При этом на «Летчикфесте» надеются, что в итоге мероприятие посетят 20–25 тыс. человек (в предпандемийном 2019 году зрителей было около 7 тыс.). «Но если будет требование Роспотребнадзора на заполняемость в 50%, конечно же, мы снизим это число», — заверил Куликов.
Касательно программы фестиваля он заверил, что весь заявленный на 2020 год состав участников полностью перенесен на этот год. «Есть еще один козырь в рукаве, который мы пока не будем раскрывать», — сказал организатор «Летчикфеста».
В дирекции фестиваля «Спасская башня» (в нем традиционно участвуют военно-музыкальные коллективы из разных стран мира) в ответ на запрос РБК сообщили, что уже приступили к подготовке мероприятия, которое намечено на 27 августа — 5 сентября. Там отметили, что соответствующее поручение президента у них есть.
Билеты организаторы «Спасской башни», однако, не спешат продавать. «Сейчас сложно прогнозировать, какая заполняемость трибунного комплекса будет разрешена Роспотребнадзором к концу августа текущего года. Именно от этого будет зависеть рассадка зрителей и конфигурация трибунного комплекса. Старт продаж планируется начать в весенний сезон», — заверили в дирекции.
Фестиваль, который проходит на Красной площади и продолжается десять дней, обычно собирает за это время около 100 тыс. зрителей.
Авторы
Елизавета Ламова, Артем Филипенок