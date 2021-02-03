Организаторы музыкальных фестивалей оценили шансы провести их в этом году

Организаторы фестиваля в Гластонбери заявили, что одно из главных событий в мире музыки в июне не состоится из-за пандемии. В других странах все не так категорично. РБК узнал о планах организаторов российских open air на этот год

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Под натиском вируса

Продолжающаяся пандемия и новые ограничения, связанные с распространением «британского» штамма коронавируса, привели к тому, что организаторы фестиваля в английском Гластонбери уже в январе предупредили, что намеченное на 23–27 июня музыкальное шоу с участием Пола Маккартни, Тэйлор Свифт и Кендрика Ламара не состоится. Организаторы мероприятия Эмили и Майкл Ивис пообещали, что рассчитывают провести фестиваль в 2022 году, а заранее купленные билеты будут действительны и год спустя.

В других странах все пока не так категорично. Например, организаторы Governor’s Ball в Нью-Йорке (в разные годы на нем выступали Guns N' Roses, Канье Уэст, Outkast, Eminem) выразили надежду на то, что благодаря массовой вакцинации фестиваль удастся провести 24–26 сентября. Организаторы калифорнийского фестиваля Coachella (там в числе хедлайнеров были AC/DC, Мадонна, Бейонсе, Ариана Гранде) также заявили, что надеются устроить шоу, хотя и допускают его перенос с сентября на октябрь. Организаторы летних фестивалей в Германии заявили, что пока с планами не определились.

Надежда на снятие ограничений

В России организаторы крупных фестивалей, которых опросил РБК, настроены скорее оптимистично, хотя и понимают, что многое будет зависеть от эпидемиологической обстановки и ослабления действующих сейчас ограничений.