В Цхинвале нашли мертвым советника России в Южной Осетии

Советник России по вопросам здравоохранения в Южной Осетии Игорь Галь скончался вместе с супругой в своем доме в Цхинвале

Игорь Галь (Фото: south-ossetia.info)

Советник Российской Федерации по вопросам здравоохранения в Южной Осетии Игорь Галь и его супруга найдены мертвыми в своем доме в Цхинвале. Об этом сообщает агентство «Рес» со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

По данным «Sputnik Осетия», тела погибших были обнаружены в понедельник, 3 февраля. В квартире советника проводится судебная экспертиза, на месте работают правоохранительные органы. «Интерфакс» называет в качестве возможной версии инцидента отравление угарным газом.

«Пока ничего не можем подтвердить», — заявили РБК в пресс-службе МВД Южной Осетии. «Да, к сожалению. Но подробностей нет», — ответили в пресс-службе правительства Южной Осетии на вопрос РБК ,действительно ли скончались Игорь Галь и его супруга.

Игорь Галь с 2016 года занимал в Южной Осетии должность советника России по вопросам здравоохранения и социальной политики. По данным отраслевого портала «Кто есть кто в медицине», в 1984 году Галь окончил ординатуру по нейрохирургии в Институте скорой помощи им. Склифосовского, а в конце 1990-х работал главным врачом поликлиники № 107 в Москве.