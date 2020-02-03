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Air France опровергла сообщение о вернувшемся из-за ссоры пилотов лайнере

Авиакомпания Air France опровергла информацию о том, что ее самолет, выполнявший рейс Париж — Москва, вернулся в пункт вылета из-за драки пилотов. По словам авиакомпании, причиной стал сбой климатической системы на борту
Фото: Yoan Valat / EPA / ТАСС

Авиакомпания Air France опровергла информацию о том, что ее лайнер, выполнявший рейс Париж — Москва, вернулся в аэропорт Шарль-де-Голль из-за конфликта между пилотами. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

По информации Air France, причиной возврата борта стала проблема с системой контроля температуры в салоне. «Экипаж решил вернуться в аэропорт вылета, чтобы обеспечить комфорт пассажирам на борту», — сказали в авиакомпании.

После возвращения пассажиры пересели в другой лайнер с новым экипажем. В итоге борт благополучно прибыл в Москву, сообщил перевозчик.

Из-за замены самолета вылет задержался примерно на шесть часов.

О том, что самолет Air France вернулся в пункт вылета из-за конфликта среди экипажа, ранее сообщал «Пятый канал» со ссылкой на пассажира рейса. По его словам, инцидент произошел, когда самолет выехал на взлетную полосу. «По громкой связи <...> объявили, что в кабине пилота произошла потасовка и взлет продолжится только после того, как экипаж будет заменен», — рассказал очевидец.

Однако после повторного вылета лайнер, по словам собеседника «Пятого канала», опять вернулся в аэропорт Парижа. На этот раз, по словам пассажира, во время взлета в салоне стало очень холодно и пассажиры начали испытывать проблемы с дыханием.

Автор: Любовь Порываева, Мария Лисицына
Теги: Air France, самолет, новости РБК
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