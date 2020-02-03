СК обнаружил более 2 тыс. случаев фальшивых прививок детей в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту мошенничества при вакцинации детей от гриппа. Сотрудников столичной поликлиники подозревают в хищении 0,5 млн руб. при проведении программы иммунопрофилактики

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В Главном следственном управлении СКР по Москве возбуждено уголовное дело по факту мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК) в детской городской поликлинике № 11 Москвы, рассказал РБК источник в СКР, информацию подтвердил другой собеседник, близкий к ведомству. По версии следствия, общий материальный ущерб составил 532,4 тыс. руб.

РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета.

«Дело было возбуждено 1 февраля этого года в отношении неустановленных лиц из числа руководства ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 11», — сообщил источник. По его словам, в 2018 году в прокуратуру поступило обращение сотрудников поликлиники о нарушениях при вакцинации против гриппа у детей в 2018 году.

В результате прокурорской проверки были обнаружены 2120 медицинских карт с подложными записями о согласии родителей на проведение вакцинации, рассказал источник. Он добавил, что фактически эти прививки детям не делали. «Эту информацию подтвердили родители детей, которых оставили без прививки», — отметил собеседник.

Преступления, подпадающие под эту статью уголовного кодекса, караются лишением свободы на срок до шести лет.