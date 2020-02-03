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Сергей Борщ стал новым главой Гидрометцентра

Сергей Борщ ранее занимал пост заместителя директора учреждения. Он сменит Романа Вильфанда, который останется научным руководителем Гидрометцентра
Сергей Борщ (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Новым директором Гидрометцентра назначен Сергей Борщ, сообщил РБК исполняющий обязанности главы учреждения Роман Вильфанд.

«Это очень известный в стране специалист, с моей точки зрения, это лучший ученый в области гидрологического прогнозирования на разные сроки», — отметил Вильфанд. Он добавил, что Борщ, который ранее занимал пост замдиректора, начинает работу на новом посту с понедельника, 3 февраля. Вильфанд останется научным руководителем Гидрометцентра.

Роман Вильфанд ушел с поста директора Гидрометцентра
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Вильфанд покинул пост директора и перешел на должность научрука Гидрометцентра в июне 2018 года — специалисту исполнилось 70 лет, и по закону он достиг предельного возраста, в котором может занимать должность директора НИИ. Вильфанда сменил Дмитрий Киктев, который был заместителем директора по науке. В июле 2019 года новым директором был назначен экс-руководитель департамента перспективного развития «Ростелекома» Александр Снытко. Впоследствии он также ушел с должности (когда конкретно — не уточнялось), и.о. директора стал Вильфанд.

Гидрометцентр — главная оперативно-методическая структура Росгидромета, которая занимается прогнозом погоды и, в частности, информирует о стихийных явлениях органы исполнительной власти и основные отрасли экономики.

Авторы: Артём Губенко, Екатерина Костина
Теги: погода, Росгидромет
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