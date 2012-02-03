У главного банкира Дагестана украли $320 тыс. в центре Москвы

В Москве сотрудники полиции ищут преступников, ограбивших вице-президента Ассоциации дагестанских банков. С ранением живота он госпитализирован.

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Нападение произошло в пятницу вечером на ул.Макаренко у московского филиала дагестанского Эсидбанка. По предварительным данным, у пострадавшего похищено 320 тыс. долларов.

Двое неизвестных подбежали к банкиру, выстрелили в него из пистолета, после чего забрали сумку с деньгами и скрылись. Подробности не сообщаются.

В Москве введен план "Перехват", приметы автомобиля преступников переданы во все подразделения ДПС.

Похожий инцидент произошел в столице 1 февраля. На ул.Свободы трое неизвестных, одетых в камуфляжную форму с надписями "ОМОН", ограбили сотрудника банка и работников частного охранного предприятия. Злоумышленники отобрали у них 2,4 млн рублей.