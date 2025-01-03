В Калифорнии небольшой самолет врезался в здание

В Фуллертоне четырехместный самолет врезался в крышу здания и загорелся. Двое погибли, 18 человек пострадали, из них 10 госпитализировали. Причины крушения неизвестны. AP пишет, что самолет разбился спустя минуту после взлета

В городе Фуллертон, штат Калифорния небольшой самолет пробил крышу здания, в результате чего как минимум одиннадцать человек пострадали, сообщает местное отделение ABC News со ссылкой на полицию.

Над местом происшествия поднимает столб густого черного дыма, в крыше видна дыра, следует из кадров с места событий. Причина крушения неизвестна.

Сообщение о происшествии поступило в 14:00 2 января (01:00 3 января мск). По данным полиции, 11 человек были госпитализированы.

Позже представитель полиции Фуллертона Кристи Уэллс сообщила, что пострадали 15 человек, погиб один. Девятерых госпитализировали, шестерым медицинскую помощь оказали на месте. Проводится эвакуация жителей квартала, где произошло крушение.

Полиция Фуллертона в X позднее сообщила о двух погибших и 18 пострадавших, из которых десятерых госпитализировали.

Федеральное авиационное управление (FAA) идентифицировало самолет как одномоторный Van's Aircraft RV-10, сообщает ABC News.

Associated Press со ссылкой на сервис отслеживания полетов FlightAware сообщает, что четырехместный одномоторный самолет разбился примерно через минуту после взлета.

Крушение произошло недалеко от муниципального аэропорта Фуллертон, аэропорта авиации общего назначения в округе Орендж, который находится примерно в 10 км от Диснейленда. В нем есть одна взлетно-посадочная полоса и одна вертолетная площадка. Неподалеку проходит региональная железнодорожная линия Метролинк, которая примыкает к жилому району и коммерческим складским зданиям.

Фуллертон — город с населением около 140 тыс. человек, расположенный примерно в 40 км к юго-востоку от Лос-Анджелеса.