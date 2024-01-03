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Kyodo узнало, что сгоревший лайнер JAL получал разрешение на посадку

Kyodo: экипаж сгоревшего в аэропорту Токио лайнера получал разрешение на посадку

Посадка пассажирского лайнера японской Japan Airlines (JAL), загоревшегося накануне после столкновения с самолетом береговой охраны в токийском аэропорту Ханэда, происходила после того, как экипаж продублировал полученное разрешение от авиадиспетчерской службы, сообщает Kyodo со ссылкой на осведомленные источники.

Кроме этого, по данным агентства, в ходе полета и перед посадкой не было зафиксировано каких-либо проблем с самолетом.

Kyodo узнало, что сгоревший лайнер JAL получал разрешение на посадку
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При аварии лайнера JAL в аэропорту Токио погибли пять человек
Общество
Фото:Yue Chenxing / XinHua / Global Look Press

Воздушное судно береговой охраны MA722, принадлежащее авиабазе Ханэда, должно было доставить грузы пострадавшим от землетрясения на базу Ниигата. Лайнер JAL, прилетевший из аэропорта Титосэ на острове Хоккайдо, при посадке столкнулся с MA722, который в тот момент двигался по взлетно-посадочной полосе. После этого пассажирский самолет загорелся.

На борту рейса 516 JAL находилось 379 человек: 367 пассажиров, в том числе восемь детей, и 12 членов экипажа, все они были эвакуированы. По данным пожарной службы Токио, по меньшей мере 17 пассажиров и членов экипажа пострадали при аварии.

При этом пять человек, находившихся в момент столкновения на борту самолета береговой охраны, погибли. Всего в самолете было шесть членов экипажа. Командир экипажа получил серьезные травмы.

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Теги
Токио пожары разрешение аэропорты
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При аварии лайнера JAL в аэропорту Токио погибли пять человек
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Пассажирский самолет Japan Airlines загорелся при посадке в Токио. Видео
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В аэропорту Токио загорелся пассажирский самолет
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