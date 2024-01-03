Kyodo узнало, что сгоревший лайнер JAL получал разрешение на посадку
Посадка пассажирского лайнера японской Japan Airlines (JAL), загоревшегося накануне после столкновения с самолетом береговой охраны в токийском аэропорту Ханэда, происходила после того, как экипаж продублировал полученное разрешение от авиадиспетчерской службы, сообщает Kyodo со ссылкой на осведомленные источники.
Кроме этого, по данным агентства, в ходе полета и перед посадкой не было зафиксировано каких-либо проблем с самолетом.
Воздушное судно береговой охраны MA722, принадлежащее авиабазе Ханэда, должно было доставить грузы пострадавшим от землетрясения на базу Ниигата. Лайнер JAL, прилетевший из аэропорта Титосэ на острове Хоккайдо, при посадке столкнулся с MA722, который в тот момент двигался по взлетно-посадочной полосе. После этого пассажирский самолет загорелся.
На борту рейса 516 JAL находилось 379 человек: 367 пассажиров, в том числе восемь детей, и 12 членов экипажа, все они были эвакуированы. По данным пожарной службы Токио, по меньшей мере 17 пассажиров и членов экипажа пострадали при аварии.
При этом пять человек, находившихся в момент столкновения на борту самолета береговой охраны, погибли. Всего в самолете было шесть членов экипажа. Командир экипажа получил серьезные травмы.
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