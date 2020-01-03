Сотни туристов из России застряли в очередях на границах Белоруссии

По данным госпогранкомитета, днем 3 января перед пунктами пропуска на литовском направлении своей очереди ожидали около 260 легковых машин, на польском — до 390

Белорусско-польская граница (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Государственный пограничный комитет Белоруссии в связи с новогодними и рождественскими праздниками зафиксировал рост очередей на пунктах пропуска через границу со странами Евросоюза — Польшей и Литвой. Как сообщается на сайте ведомства, по данным на 12:00 (совпадает с московским) 3 января рядом с пунктом пропуска на литовском направлении из Белоруссии находятся 260 автомобилей, на польском направлении — 390 машин. На границе с Латвией и Украиной очередей не наблюдается, с начала 2020 года белорусские пограничники оформили документы более 140 тыс. человек, уточнили в комитете.

«В структуре пассажиропотока преобладают транспортные средства с регистрацией Российской Федерации. За 2 января на белорусской границе на выезд из страны по всем направлениям, включая Латвию, Литву, Польшу и Украину, мы оформили более 43,5 тыс. граждан всех стран», — сказал РБК официальный представитель государственного пограничного комитета республики Антон Бычковский. По его словам, около 70% в структуре пассажиропотока на границах составляют транзитные туристы из России, которые следуют на выезд из Белоруссии в страны ЕС.

Как сообщают «Белорусские новости», по данным на 8:00 в очереди на выезд из республики в Литву стояло почти 200 легковых машин, а к 14:00 очередь превысила 330 автомобилей. Почти 500 автомобилистов, по данным издания, застряли в очередях в Польшу. В госпогранкомитете отметили, что после снижения количества пересекающих границу с 31 декабря по 1 января «поток лиц, следующих на выезд из Белоруссии, более чем в два раза превысил число въезжающих в страну, и у пунктов пропуска снова появились очереди».