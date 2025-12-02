 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Умер австралийский рок-музыкант Уоррен Уильямс

Лидер рок-группы The Squares Уоррен Уильямс умер в возрасте 85 лет
Уоррен Уильямс
Уоррен Уильямс (Фото: Golden Years of Australian Variety / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В возрасте 85 лет после продолжительной болезни скончался австралийский музыкант, лидер рок-группы The Squares Уоррен Уильямс, сообщает Daily Mail.Смерть музыканта также подтвердила его семья.

Уильямс родился 5 апреля 1940 года. Он был одним из первых рок-певцов страны и начал свою карьеру, основав Warren Williams and the Squares. В конце 1950-х годов группа появилась в шоу Six O'Clock Rock музыканта Джонни О'Киффа на канале ABC. Уже к 1960-м солист стал узнаваемым лицом на национальном телевидении.

За годы в индустрии Уильямс был номинирован на семь премий MO Awards (ежегодная австралийская премия в сфере развлечений, учрежденная в 1975 году).Именно О'Киф, стал председателем премии в 1976-м.

Уильямс присоединился к группе Courtmen в марте 1964 года, но вскоре Австралию охватила битломания, и его популярность начала падать. Впоследствии он начал выступать в клубах и кабаре и занимался этим до преклонных лет.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Австралия рок-музыка смерть
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 90,34 (-0,48) Инвестиции, 15:28 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 77,7 (-0,53) Инвестиции, 15:28
Суд освободил от наказания бывших топ-менеджеров «Мечела» Политика, 15:36
Кремль поддержал позицию МИД Бельгии по замороженным активам России Политика, 15:34
Атакованный у Турции российский танкер дошел до порта Синоп своим ходом Политика, 15:33
Экс-главу евродипломатии Могерини задержали в Бельгии Политика, 15:28
Вид на реку: что такое жилье класса клубный премиум РБК и City Bay, 15:27
Шторы и шишки, подушки и гирлянды: как сделать дом по-зимнему уютным Недвижимость, 15:21
Красноярскому краю выделят федеральные средства на развитие спорта Пресс-релиз, 15:21
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Что добывают и производят в городах и провинциях Китая. Карта РБК и ВТБ, 15:15
В Москве студента магистратуры ВШЭ обвинили в госизмене Общество, 15:14
Тренер Большунова заявил, что Бакуров «не совсем честен» Спорт, 15:13
Белоусов поздравил военных со взятием Красноармейска в ДНР Политика, 15:12
Хинштейн объяснил популярность Курска у переселенцев из приграничья
РАДИО
 Политика, 15:10
Минское «Динамо» вернулось в лидеры Западной конференции КХЛ Спорт, 15:10
Юрист оценила важность решения CAS по лыжам для других видов спорта Спорт, 15:10