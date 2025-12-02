Умер австралийский рок-музыкант Уоррен Уильямс
В возрасте 85 лет после продолжительной болезни скончался австралийский музыкант, лидер рок-группы The Squares Уоррен Уильямс, сообщает Daily Mail.Смерть музыканта также подтвердила его семья.
Уильямс родился 5 апреля 1940 года. Он был одним из первых рок-певцов страны и начал свою карьеру, основав Warren Williams and the Squares. В конце 1950-х годов группа появилась в шоу Six O'Clock Rock музыканта Джонни О'Киффа на канале ABC. Уже к 1960-м солист стал узнаваемым лицом на национальном телевидении.
За годы в индустрии Уильямс был номинирован на семь премий MO Awards (ежегодная австралийская премия в сфере развлечений, учрежденная в 1975 году).Именно О'Киф, стал председателем премии в 1976-м.
Уильямс присоединился к группе Courtmen в марте 1964 года, но вскоре Австралию охватила битломания, и его популярность начала падать. Впоследствии он начал выступать в клубах и кабаре и занимался этим до преклонных лет.
