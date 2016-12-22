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Измерители разошлись в оценке самого «мощного» паспорта в мире
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Измерители разошлись в оценке самого «мощного» паспорта в мире
Общество, 10:54
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Измерители разошлись в оценке самого «мощного» паспорта в мире
По версии рейтинга компании Arton, самым «мощным» паспортом мира, который позволяет посетить без визы наибольшее количество стран, стал документ ОАЭ. Эксперты Henley & Partners поставили на первое место паспорт Японии
Фото: скриншот сайта passportindex.org

В рейтинге самых «мощных» паспортов мира по версии компании Arton по состоянию на конец 2018 года первое место занял паспорт Объединенных Арабских Эмиратов. По данным этого рейтинга, он позволяет его обладателю свободно или с получением визы по прибытию посетить 167 стран.

На втором месте оказались паспорта Сингапура и ФРГ — по 166 стран, третье место разделили сразу 11 стран, граждане которых могут без подготовки посетить 165 стран: Дания, Швеция, Финляндия, Люксембург, Франция, Италия, Нидерланды, Испания, Норвегия, Южная Корея, США.

В то же время рейтинг компания Henley & Partners, в котором ранжирование происходит по тем же критериям, первое место отдал японскому паспорту, который позволяет не предупреждать заранее о прибытии власти 190 стран.

На втором месте — Сингапур (189 стран), третье место разделили Германия, Франция и Южная Корея (по 188 стран), на четвертом расположились Дания, Финляндия, Италия, Швеция и Испания (по 187 стран).

​Лидер рейтинга Arton паспорт ОАЭ разделил 21-е место с Израилем и Барбадосом, по нему можно въехать без предупреждения в 161 страну.

Россия в первом рейтинге заняла 39 строчку с показателем 116 стран свободно или с визой по прибытию, 82 страны — с получением визы заранее, уступив Украине и Черногории, но обогнав Никарагуа, Грузию и Турцию. Во втором рейтинге российский паспорт оказался на 47 месте с показателем 119 стран.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: загранпаспорт , путешествия , виза , Рейтинг
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