А.Бастрыкин наказал чиновников за ситуацию в Кущевской

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин подписал сегодня приказ о наказании ряда сотрудников следственного управления Краснодарского края за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей и упущения по службе, выразившиеся в непринятии мер по преодолению криминогенной обстановки на Кубани.

Как сообщили в управлении взаимодействия со СМИ СКП РФ, объявлено о неполном служебном соответствии первому заместителю руководителя следственного управления СКП РФ по Краснодарскому краю Аслану Хуаде и заместителю руководителя следственного управления по Краснодарскому краю Сергею Солнцеву. Главе управления Виталию Ткачеву строго указано на необходимость принятия неотложных мер в целях устранения грубых нарушений закона и недостатков в служебной деятельности.

Вопрос о дисциплинарной ответственности руководителя отдела процессуального контроля следственного управления по Краснодарскому краю Ольги Шуравиной и заместителя руководителя Павловского межрайонного следственного отдела (с дислокацией в Кущевской) Андрея Полиенко не ставится в связи с их увольнением из СПК РФ.

Кроме того, в отношении должностных лиц правоохранительных органов, не принявших мер к своевременному раскрытию особо тяжких преступлений прошлых лет на территории Кущевского района, руководством СКП назначена процессуальная проверка, по результатам которой будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сегодня президент РФ Дмитрий Медведев потребовал за две недели найти чиновников, допустивших беспредел на Кубани. Соответствующее поручение президент дал губернатору Краснодарского края Александру Ткачеву и полномочному представителю в ЮФО Владимиру Устинову, сообщает администрация Краснодарского края.