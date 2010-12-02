В Израиле бушуют лесные пожары: 40 погибших, десятки пострадавших

Жертвами лесного пожара на севере Израиля стали как минимум 40 человек, десятки пострадавших находятся в тяжелом состоянии, передает Би-би-си со ссылкой на местных спасателей.

Пожар, бушующий в окрестностях израильского города Хайфа, распространился на территории нескольких сотен гектаров.

Власти вынуждены были эвакуировать несколько сотен человек, среди которых оказались заключенные из Палестины. Во время эвакуации автобус с заключенными перевернулся и оказался окруженным огнем.

Радиостанция Kol Israel со ссылкой на очевидцев сообщает: есть несколько очагов возгорания, что с высокой степенью вероятности свидетельствует о поджоге, а не о случайном возгорании.

Сообщается, что причиной лесных пожаров в Израиле стали неблагоприятные погодные условия - засуха и отсутствие дождей с весны.