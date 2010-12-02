В Израиле бушуют лесные пожары: 40 погибших, десятки пострадавших
Общество, 02 дек 2010, 18:20
0
В Израиле бушуют лесные пожары: 40 погибших, десятки пострадавших
Жертвами лесного пожара на севере Израиля стали как минимум 40 человек, десятки пострадавших находятся в тяжелом состоянии, передает Би-би-си со ссылкой на местных спасателей.
Пожар, бушующий в окрестностях израильского города Хайфа, распространился на территории нескольких сотен гектаров.
Власти вынуждены были эвакуировать несколько сотен человек, среди которых оказались заключенные из Палестины. Во время эвакуации автобус с заключенными перевернулся и оказался окруженным огнем.
Радиостанция Kol Israel со ссылкой на очевидцев сообщает: есть несколько очагов возгорания, что с высокой степенью вероятности свидетельствует о поджоге, а не о случайном возгорании.
Сообщается, что причиной лесных пожаров в Израиле стали неблагоприятные погодные условия - засуха и отсутствие дождей с весны.