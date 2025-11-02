 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Уральский депутат объяснил слова о детях, рожденных после изнасилования

Уральский депутат Вегнер объяснил слова о детях, рожденных после изнасилования
Вячеслав Вегнер
Вячеслав Вегнер (Фото: vegnerv / VK)

Депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер заявил РБК, что его высказывания о детях, которые рождаются после случаев изнасилования, «неправильно поняли».

Ранее региональный «4 канал | Екатеринбург» в телеграм-канале опубликовал видео, на котором Вегнер рассказал, что есть «достаточно небольшое количество» случаев, когда наступает беременность в результате изнасилования. С пострадавшими женщинами стоит проводить работу, чтобы убедить их сохранить ребенка, считает он. «Если психологически для женщины это невозможно, то врач, психолог объясняют, что это — живая жизнь и сегодня в этой жизни нуждаются другие», — сказал депутат, отметив, что ребенок может жить в другой семье, которая не может завести детей.

В беседе с РБК Вегнер заявил, что не имел в виду «декриминализацию преступлений половой направленности», но отметил, что в результате насилия «зародилась жизнь».

«Зародившаяся жизнь имеет право на жизнь. <...> Если [женщина] не хочет оставить ребенка — даже не обсуждается, это ее полное право.Но мое мнение — и я его высказал — надо попробовать сохранить жизнь» — заключил депутат.

Анастасия Лежепекова, Виктория Хабарова
Свердловская область депутат аборт изнасилование
