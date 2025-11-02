 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Полиция арестовала двух мужчин после нападения в поезде в Британии

Полиция арестовала двух мужчин после нападения в поезде в Британии
Video

В Великобритании полицейские арестовали двух человек по подозрению в покушении на убийство после нападения с ножом в поезде. Об сообщил сотрудник полиции Джон Лавлесс, его цитирует Би-би-си.

Задержанные — мужчины 32 и 35 лет, оба — граждане королевства. Один из них темнокожий, второй «имеет карибское происхождение».

По данным телеканала Sky News, они были задержаны через восемь минут после звонка в службу спасения.

Нападение на пассажиров в поезде, следовавшем из Донкастера на лондонский вокзал Кингс-Кросс, произошло накануне в графстве Кембриджшир, 11 человек получили ранения. Двое находятся в тяжелом состоянии.

Би-би-си отмечает, что, по словам пассажиров, некоторые были в крови, многие бежали в другие вагоны из того, где произошло нападение. Очевидец Олли Фостер рассказал, что сначала подумал о розыгрыше на Хэллоуин.

В расследовании участвует контртеррористическая полиция, при этом власти утверждают, что «ничто не указывает» на теракт. Министр обороны Джон Хили также подтвердил, что уровень террористической угрозы не изменился в связи с инцидентом. Он призвал британцев «избегать спекуляций» и позволить полиции продолжать свою работу.

