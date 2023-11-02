С детства в науке: как допобразование делает из школьников молодых ученых

Фото: сунц.рф

Почти 80% кандидатов наук, защитившихся в последние годы, связывают свою жизнь с наукой и образованием, растет и доля исследователей младше 39 лет. Такие данные привел глава Минобрнауки России Валерий Фальков в качестве одного из результатов национального проекта «Наука и университеты» на брифинге в начале 2023 года. По его оценкам, Россия занимает девятое место в мире по объему научных исследований и разработок.

Одна из задач нацпроекта «Наука и университеты» — повышение привлекательности российской науки и образования для ученых и молодых исследователей. По данным НИУ ВШЭ, по итогам 2021 года в науке было занято порядка 663 тыс. человек, по числу исследователей (в эквиваленте полной занятости) Россия заняла тем самым шестое место в мире. При этом отечественная наука молодеет: по состоянию на середину 2023 года доля исследователей в возрасте до 39 лет составила 44%, тогда как 20 лет назад этот показатель был почти вдвое меньше.

Тем не менее, определенные диспропорции сохраняются, в первую очередь, из-за недостаточно высокой доли молодежи — тех, кому едва за 20. Общий прием выпускников вузов в организации, занятые в отрасли исследований и разработок, вырос на 4 п.п. в 2021 году (до 28,6% с 24,6% в 2009-м). Для привлечения в науку талантливой молодежи в России создаются благоприятные условия для профессионального развития: от создания лабораторий на базе научно-образовательных центров мирового уровня до финансовых мер поддержки в виде грантов, стипендий и премий.

Исследования со школьной скамьи

Для этих же целей в России по национальному проекту «Наука и университеты» создается сеть специализированных учебных научных центров (СУНЦ) на базе ведущих университетов. Проживание и питание одаренных детей в интернатах при вузах обеспечивается из средств федерального бюджета, а не за счет родителей. СУНЦ позволяет создать формат непрерывного обучения «школа — вуз». Это становится начальной ступенью подготовки высококвалифицированных кадров.

Подготовку в специализированных учебных научных центрах проходят школьники 8–11-х классов. Обучение построено по системе интерната — наиболее одаренные старшеклассники из разных регионов России получат условия для максимального погружения в учебу, науку, творчество. Размещение центров на базе ведущих вузов позволит школьникам получать углубленные знания по своим направлениям от лучших преподавателей и экспертов. В инженерном лицее-интернате Казанского национального исследовательского технического университета имени А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) уже функционирует лаборатория 3D-моделирования и обратного инжиниринга (то есть создание точной копии объекта по уже готовому образцу). Ученики лаборатории для своих проектов могут использовать фотополимерные и 3D-принтеры с малым и большим объемом печати, стационарный и ручные лазерные 3D-сканеры, а также новейшие фрезерный и токарный станки с ЧПУ (числовым программным управлением). Один из подготовленных ребятами прототипов, который мог бы найти применение в здравоохранении, — специальная ложка для людей с тремором рук.

Современное техническое оснащение казанского СУНЦ и актуальные методики преподавания сотрудников помогают подготовить молодых специалистов к будущей карьере в отраслях инженерии, дизайна и производства, говорит руководитель лаборатории Айнур Шигапов.

На сегодняшний день уже созданы специализированные учебные научные центры в Екатеринбурге, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Ростове-на-Дону, Якутске, Ставрополе, Нижнем Новгороде.

Другие центры дополнительного образования, такие как детские технопарки «Кванториум», создающиеся по национальному проекту «Образование», также продолжают открываться по всей стране. Школьники здесь могут обучаться бесплатно, для этого есть 14 направлений (квантумов), например, нанотехнологии, искусственный интеллект, кибербезопасность. На сегодняшний день в стране работают уже 317 кванториумов. Так, этим летом началось строительство «Кванториума» в Нижегородской области, где образовательные программы в области энергетики, машиностроении предполагается дополнить блоками по металлургии.

«Развивать интерес к науке мы начинаем в садиках, — рассказала на недавнем Восточном экономическом форуме замминистра науки и высшего образования Ольга Петрова. — С 2019 года [работает] очень мощная система «Кванториумов», «IT-кубов», «Точек роста» практически везде — когда у нас «Кванториумы» заходят в садик и ребята начинают смотреть, изучать. Мы показываем родителю, что его ребенок интересуется наукой и можно двигаться в этом направлении». Центры цифрового образования «IT-куб» в 2023 году были открыты в Тюменской области, Карачаево-Черкесии и других регионах. Создание по России сети «Кванториумов» и «IT-кубов» стало возможно благодаря нацпроекту «Образование», работа «Кванториумов» направлена на ускоренное освоение знаний в сфере информационных технологий, обучаться в таких центрах могут начинающие разработчики от 7 до 18 лет.

Кроме того, молодые ученые могут заниматься исследованиями, получать новые знания и улучшать свои навыки на базе молодежных лабораторий, оснащенных современным оборудованием. На сегодняшний день создано 740 таких лабораторий, а к концу 2024 года планируется открыть 900. Спектр научных исследований в молодежных лабораториях довольно широкий: проводятся работы в области биологии, генетики, медицины, математики, физики, химии, робототехники, экологии, агрономии, экономики и многих других.

Где могут проявить себя юные начинающие ученые

Популяризация науки по национальному проекту «Наука и университеты» и Десятилетию науки и технологий идет и со стороны знакомого современным школьникам блогерства. Один из конкурсов — конкурс научно-популярного видео «Знаешь? Научи!» — проходит по всей России, третий сезон стартовал 5 октября. Участниками конкурса могут стать ученики с 1 по 11 класс. Для участия нужно записать научно-популярное видео и опубликовать его на платформе Homo Science, реализованной при поддержке госкорпорации «Росатом». Видео продолжительностью не более трех минут должно в интересной форме объяснять научную теорию, концепцию или явление. Оценивать работы друг друга будут сами участники, после чего ролики с наиболее высокими оценками будут представлены экспертам конкурса, среди которых молодые исследователи и студенты. Затем члены жюри конкурса выберут лучших в разных возрастных категориях и тематических номинациях.

Еще один конкурс — «Наука. Территория героев», четвертый сезон которого стартовал 21 сентября. Принять участие в нем могут школьники и студенты от десяти до 22 лет. Проявить себя молодые люди смогут в трех типах заданий: научное волонтерство (через активность участников в соцсетях), научный интерес (веселые и несложные научные вопросы), научные устремления (вопросы для знатоков). При этом участвовать можно во всех трех ветках параллельно и выигрывать призы в каждой категории. В ходе конкурса будут проходить тематические недели с партнерами, в число которых входят: «Роскосмос», частное учреждение «Наука и инновации» (входит в структуру «Росатома»), Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Ассоциация работодателей внеуличного транспорта России, холдинг «Металлоинвест» совместно с НИТУ «МИСИС», Арктический и антарктический научно-исследовательский институт, компании «Билайн», «Свеза», ПАО «Фосагро», БФ «Система». Большинство партнеров конкурса «Наука. Территория героев» являются обладателями статуса «Партнер национальных проектов России». Лучшие полуфиналисты конкурса посетят ключевое мероприятие Десятилетия науки и технологий — III Конгресс молодых ученых, который пройдет в Парке науки и искусства на федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае. А победители выиграют стажировку в научно-образовательном центре мирового уровня.