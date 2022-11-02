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Мужчина в Рыбинске убил бывшую гражданскую жену в школе

Неизвестный в Рыбинске пришел в школу с ножом, убил сожительницу и ранил еще одну женщину
Мужчина убил свою бывшую сожительницу, работавшую в школе, и ранил другую сотрудницу учебного заведения, а затем и себя
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Неизвестный пришел в школу в Рыбинске и убил работавшую там бывшую сожительницу, сообщает УМВД по Ярославской области.

«Установлено, что в ходе конфликта со своей бывшей сожительницей, работницей канцелярии школы, он причинил ей ножевое ранение, в результате чего она скончалась», — говорится в сообщении. Мужчина также ранил другую сотрудницу школы и нанес ранение самому себе. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь, женщина также госпитализирована.

Нападавший был задержан прибывшими на место происшествия сотрудниками патрульно-постовой службы. На месте происшествия работает полиция, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В момент нападения в школе не было детей, поскольку в учебном заведении каникулы.

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Мирослав Ландау
Рыбинск Ярославская область
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